Ankara’ya kadın başkan

Dünyada kadınların seçme ve seçilme hakkına kavuştuğu ilk ülkelerden biri olduğumuz halde şimdiye kadar yerel seçimlerde üç büyük kentte tek bir kadın belediye başkanı bile seçemedik.

Bu tabloyu önümüzdeki yerel seçimde değiştirmek mümkün.

Ak Parti ve CHP Ankara’da kadın belediye başkan adayları göstermelidir.

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Fatma Şahin yıllarca milletvekilliği ve bakanlık yaptıktan sonra Gaziantep’te belediye başkanı seçildi ve doğrusunu söylemek gerekirse toplumun tüm kesimlerini kucaklayan, güler yüzlü ve çalışkan bir başkan olarak göz doldurdu.

Şahin şimdi de Ak Parti’nin Ankara’da büyükşehir belediye başkan adayı olarak ilan edilemez mi?

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Gelelim CHP’ye…

Özlem Çerçioğlu yıllardır Aydın’da belediye başkanlığı yapıyor ve halk tarafından çok seviliyor.

Çerçioğlu’nun da CHP’nin Ankara’da belediye başkan adayı yapılması son derece isabetli bir karar olmaz mı?

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Cumhuriyetin 100. kuruluş yıldönümüne yaklaşırken Şahin ya da Çerçioğlu’nun Ankara’ya başkan olması hiç kuşkusuz Atatürk’e çok anlamlı bir saygı duruşu özelliği de taşır.

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Son sözüm şu:

Şimdiye kadar başkenti hep erkek belediye başkanları yönetti de ne oldu?