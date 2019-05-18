Ankara’ya gönül verenler

Dr.Bülent Kalıpçı,

Başkent Ankara’nın sosyal, kültürel ve tarihi hayatında etkili olmuş insanlar her zaman saygı, sevgi ve takdirle karşılanmayı hak etmekteler. Kalıpçı ailesi ve Dr. Bülent Kalıpçı bunların başında gelmekte, özel, öncelikli, seçkin, saygın ve önemli yerlerini devamlı olarak korumaktalar.

Ankara’dan milli mücadeleye maddi olarak en büyük desteği veren ailenin ferdi Dr. Bülent Kalıpçı, Hamamarkası’nda Kalıpçızade Konağı’yla Ankara kültürünü yaşatmayı hedefliyor. Ankara’nın en köklü ve saygın ailelerinden biri olan Kalıpçı ailesinin mirasını yaşatan Dr.Kalıpçı, konakta Ankara’ya özgü sünnet düğünü, nişan ve kına gecelerinin düzenleneceğini ifade etmekte.

ANKARA KÜLTÜRÜ YANSITILACAK

Konağın ticari amaçtan çok Ankara kültürünü yaşatmak için yapıldığını belirten Dr. Bülent Kalıpçı, “Burayı bir kültür evi olarak görüyorum, yani ticari bir amaçla açılmış bir konak değil. Ankara kültürünü yansıtacak, kendine has kına geceleri vardır onu en iyi bizimkiler bilir, Ankaralılar bilir. Ben 21 sene Ankara Kulübü başkanlığı yaptım şimdi onursal başkanıyım, şimdiki başkan Metin Bey benim 10 sene yardımcılığımı yaptı. Kına geceleri, mevlit gibi organizasyonlarımız olacak” ifadelerini kullandı.

MİLLİ MÜCADELEYE BÜYÜK DESTEK

Ailesinin anılarını kalan eşyalarla yaşatmaya çalıştığını söyleyen Kalıpçı, “Ankara kültürünü bu konakta yaşatmaya çalışacağız, önemli olanda bizim için bu. Çok lüks görkemli otellerde binalarda var, oralar daha çok ticari amaçlı yapılar. Burayı daha ziyade Ankara geleneğini yaşatacak şekilde törenlerle yaşatmayı planlıyoruz. Burada daha çok anılar var, annemin aynası, eski masalar, dikiş makineleri bunların hepsi geçmişten anılar” dedi. Kalıpçı ailesi 27 Aralık 1919’ta Atatürk Ankara’ya ilk geldiğinde kurtuluş mücadelesi için o zaman parasıyla 27 bin 500 kuruş olmak üzere en büyük maddi desteği veren aile.

Yıllardır birlikte çalışmanın mutluluğu ile Ankara’ya gönül ve emek veren,en önemli ve hayati konulara imza atan sayın Dr.Bülent Kalıpçı’ya başarılar diliyor ve en iyi dileklerimle kendisini gönülden selamlıyorum.