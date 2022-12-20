ANKARASPOR EVİNDE KAYIP!

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HABER VE FOTOĞRAFLAR: YALÇIN ERCAN

TFF 2. Lig Beyaz Grup 19. hafta ve ilk yarının son maçında Ankaraspor, konuk ettiği Anagold 24 Enzincanspor’a, kaptan Sedat’ın penaltı golüyle öne geçtiği maçta bu avantajını koruyamadı ve 2-1 mağlup olarak haftayı puansız kapattı.

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Genel olarak temposu ve seyir zevki düşük karşılaşmada konuk ekip daha organize, daha atak ve düzenli bir futbol sergiledi. Ankaraspor alışkanlık haline getirdiği sürekli yan paslar ve top kayıpları nedeniyle hücumda fazla etkili olamadı ve gol pozisyonu üretmekte sıkıntı çekti. Uzun toplarla rakip savunmanın arkasına adam kaçırma denemeleri de sonuç getirmedi. Başkent ekibi bu yenilgiyle 28 puanla 7. sırada kaldı. İkinci yarısı 15 Ocak’ta start alacak ligin 20 haftasında Ankaraspor, yine kendi sahasında Düzce Cam Düzcespor’u ağırlayacak.

STAT: Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı

HAKEMLER: Ömer Tolga Güldibi (**), Çağlar Öztürk (**), Sabri Öğe (**)

ANKARASPOR: Burak (**), Alaettin (**), Gökhan (**), Recep (**), Muharrem (*) [Fatih (*), dk 76], Barış (**) [Engin (?), dk 88], Bahattin (**) [Berk (*), dk 76], İlhami (*) [Doğukan Efe (*), dk 71], Erdal (*), Sedat (***). Doğukan (**)

ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR: Hayrullah (***), Muhammed (***), Sinan (**) [Mustafa Batuhan (?), dk 90+1], İbrahim (**) [Yücel (?), dk 86], Mete (**), Maksut (***) [Burak (?), dk 84], Sefa (**), İlker (**), Yasin (***), Enes (**), Ömer (**)

SARI KARTLAR: Gökhan, Doğukan İnci (Ankaraspor); Yasin (Anagold 24 Erzincanspor)

GOLLER: Sedat (Penaltıdan, dk 61) Ankaraspor; Maksut (dk 67), Yasin (dk 77) Anagold 24 Erzincanspor