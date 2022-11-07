ANKARA’NIN UNESCO DÜNYA MİRASLARI FİLM FESTİVALİ’NDE

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Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Bilkent Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü iş birliğiyle Başkentin UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi’nde yer alan değerleri kısa film oldu. “Ankara Filmleri” 33. Ankara Film Festivali kapsamında sinemaseverlerle buluştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentin turizm potansiyeline sahip alanları günyüzüne çıkarmak için çalışmalarına devam ediyor. 33’üncü kez sinemaseverlerle buluşan Ankara Film Festivali bu yıl ABB ve Bilkent Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü öğrencilerinin birlikte hazırladığı “Ankara Filmleri”nin ilk gösterimine ev sahipliği yaptı.

“Ankara Filmleri”nde Başkentin UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi kapsamındaki yapı ve alanları kısa film aracılığıyla sanatseverlere anlatıldı.

ÖDEMİŞ: “FİLM FESTİVALLERİ KAPSAMINDA ÇALIŞMALARIMIZI DEVAM ETTİRECEĞİZ”

Proje kapsamında; “Gordion, Hacı Bayram Veli Camisi, Augustus Tapınağı ve çevresi”, “Arslanhane Camisi, Beypazarı Tarihi Kenti” ve listeye eklenmek üzere çalışma yürütülen “Cumhuriyet Dönemi Ankara’sı: Atatürk Bulvarı” için filmler çekildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığında uzman ve akademisyenlerin yönlendirmesiyle Bilkent Üniversitesi İletişim ve Tasarım Bölümü hocalarının yürüttüğü proje için öğrenciler kısa filmlerini üretti.

Seyirciyle buluşan “Ankara Filmleri”nin gösteriminden önce konuşan ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, “Bu konuda katkı veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Film festivalleri kapsamında inşallah bu tarz çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Sayın Başkan’ımız Mansur Yavaş’ın sizlere selamlarını getirdim. Önümüzdeki yıl hem Cumhuriyet’imizin hem de Ankara’mızın yüzüncü yıl dönümü. Tüm bu çalışmaların yüzüncü yıla da çok büyük katkılar vereceğine inanıyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum” dedi.

ANKARA’NIN KÜLTÜR MİRASLARI KİTAP OLACAK

Kitap hazırlıklarının devam ettiği proje için Bilkent Üniversitesi öğrencileri, daha önce Ankara’nın UNESCO değerlerinden Hacı Bayram Veli Cami, Arslanhane Cami ve Atatürk Bulvarı’ndaki eserleri gezerek ve Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığının uzman ekiplerinden de detaylı bilgi almışlardı.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, Ankara’nın Dünya Geçici Miras Listesi’ndeki alan ve yapılarının kısa tarihçesinin anlatıldığı katalog niteliğindeki bir kitap için de çalışmalarını sürdürüyor. Hazırlanan kitabın hem İngilizce hem de Türkçe olarak yayınlanması planlanıyor.

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Hazırlanan eserlerin; Ankara ve UNESCO merkezi Paris’te düzenlenecek diplomatik toplantılarda ‘geçici listede’ bulunan kültür varlıklarının ‘kalıcı listeye’ geçişi için kullanılması hedefleniyor.