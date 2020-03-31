Başkentin uzun yıllar kent planlamasına emek vermiş Prof. Dr. Mehmet Tunçer, Ankara’nın ilk yerleşim noktalarından birisi olan Ulus’un korunmasının hayati önem taşıdığını ifade ederek tarihi noktalarının korunma planlarının hazırlanarak UNESCO’nun dünya mirası listesinde yer almasını sağlamanın önemli olduğunu belirtti.

Çok köklü bir geçmişe sahip olan Ankara’nın en eski ve en işlek noktalarından birisi olan Ulus’un ve Ulus’ta bulunan Ankara Kalesi ve çevresinin korunma planları hazırlanarak UNESCO dünya mirası listesinde yer alması gerektiğini belirten Tunçer Ankara halkının bu konuda artan duyarlılığına, geçmiş dönemde büyükşehir belediyesi ile yaşanan sorunlara değindi. Kültürel alanda yapılacak her çalışmanın fayda sağlayacağını da vurgulayan Tunçer’in gazetemize açıklamaları şu şekilde:

Friglerden Galatlar’a Ankara

Ankara’nın 5 bin yıllık bir geçmişe sahip olduğunu ifade eden Şehir ve Bölge Plancısı Prof. Dr. Mehmet Tunçer “Ankara bilindiği üzere Friglerden Galatlar’a kadar uzanan 5 bin yıllık bir geçmişe sahip. Daha öncesi hakkında fazla bilgi sahibi değiliz. Ankara’nın kültür değerleri çok kapsamlı ve katmanlar halindedir. Ankara o dönemki adıyla Ankyra özellikle Roma İmparatorluğu döneminde 100 bin kişilik bir yerleşim merkezi olarak dikkat çekiyor. Ankara Roma’nın en önemli şehirlerinden birisi ve o dönemden Ankara’da Ankara Kalesi, Roma Hamamı gibi kalıntılar mevcut bulunmakta. Bunların üzerinde de Osmanlı ve Selçuklu eserleri bulunmakta.

Biz bu eserleri koruma amaçlı planlarda koruma altına alarak değerlendirmesini yapıyoruz. UNESCO için sadece Augustus mabedi ve Hacı Bayram çevresi çalışılmış durumda ve 2016 yılında ön listeye girmiş durumda. Diğer alanlarında yani Roma Hamamı, Ankara Kalesi, Jülian Sütunu, Antik Tiyatro gibi kalıntılarında o dönemden gelen kültür katmanının da dosyalarının hazırlanarak ve korunma planlarının yapılarak UNESCO’ya başvurulması gerekir.” dedi.

UNESCO’nun dünya mirası listesinde olmak önemli

UNESCO logosunun önemini vurgulayan Tunçer “UNESCO dünya miras listesinde olduğu zaman bütün dünya sizin eserlerinizi görmek için ülkenize ziyarette bulunuyor. UNESCO logosunun alınması kültürel turizm açısından çok büyük bir önem taşıyor. Safranbolu ya da İstanbul’un belirli kesimleri kültürel turizm açısından çok önemlidir. Biz Kültür Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Altındağ Belediyesi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü bunları ortaklaşa çalışmalarla hem koruma planlarının yapılması hem de yönetim planlarının hazırlanması için çalışmalar başlatılmasını söyledik. Bu toplantıda Ankara Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Daire Başkanı Bekir Ödemiş’te bulunmaktaydı. Bekir Ödemiş zaten bazı projelerin olduğunu bizlere söyledi. Bu projeler örneğin Antik tiyatronun koruma amaçlı planlarının yapılması, çevre düzenleme projelerinin yapılması gibi ya da Ankara Kalesi’nin koruma planları, sokak düzenleme projeleri ve aydınlatılması gibi projeler.” şeklinde konuştu.

Konferanslarımıza büyük katılım sağlandı

Tunçer “Rahmi M. Koç Müzesi ve Ankara Kent Konseyi Kale Çalışmaları Yürütme Kurulu işbirliği ile gerçekleştirdiğimiz “Ankara Unesco Dünya Mirası Adayları” ve “Al gözüm Seyreyle Ankara Turu” başlıklı konferansımıza büyük bir katılım oldu.

Ankara’nın on binlerce yıllık tarihi, kültürü, arkeolojik değerleri, Hitit, Frig, Roma, Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi mimarisinin korunması ve UNESCO Dünya Miras Listesine girmesi amacı ile yapılması gereken çalışmaları özetlemeye çalıştık. Milyonlarca yılda oluşmuş jeolojisi ve endemik türleri ile Ankara’nın biyo çeşitliliğini vurgulayarak UNESCO Dünya Miras Listesine girebilecek değerlerini vurguladık.

Bu güne kadar yapılmamış UNESCO Dünya Mirası için büyük değer olan “Somut Olmayan Kültürel Miraslar” ve “Sanat Değerleri” üzerinde de durduk ve davetlilerimizin içinde yer alan bu değerleri katılımcılara tanıttık, kendi ağızlarından kısaca yaptıkları çalışmaları özetlediler.

Bilindiği gibi, UNESCO Dünya Miras Listesi’ne dâhil olabilmenin ilk şartı, miras alanları ile ilgili olarak ulusal bir envanter oluşturulmasıdır. Ankara için de bu envanter yapılmalıdır. Dünya Miras Merkezi tarafından incelenen ve Dünya Miras Komitesi tarafından kabul edilen bu envanter, Dünya Mirası Geçici Listesi adını almaktadır. UNESCO’ya sunulacak mirasların Geçici Listede olması ön şartlardan biridir. Sözleşmeye Taraf Devletin yetkili birimleri tarafından hazırlanan adaylık dosyaları UNESCO Dünya Miras Merkezine iletilir. UNESCO Dünya Miras Merkezi ise bu dosyaları değerlendirmek üzere UNESCO’nun süreçteki danışma organları olan uluslararası kuruluşlar olarak kültürel alanlarda ICOMOS ve doğal alanlarda IUCN’e ileterek anılan dosyaların bilimsel inceleme ve değerlendirilmelerinin yapılmasını sağlar. Danışma organların değerlendirmeleri ışığında dört yılda bir seçimle göreve gelen ve 21 üye devletten oluşan Dünya Miras Komitesi’nin yaptığı değerlendirmeler sonucunda bir miras alanının UNESCO Dünya Mirası Listesine alınması süreci değerlendirilerek karara bağlanır. Bu amaçla Ankara Büyük Şehir Belediyesi, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Dairesi Başkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliği yaparak gerekli envanter, koruma planı, yönetim planı hazırlama ve UNESCO Başvuru Dosyasını hazırlama işlerini acilen yapmalıdır.” dedi.

Koruma planları eksik ya da yetersiz olduğundan iptal edildi

Ulus’ta aslında 150-200 hektarlık alanda halen bir koruma planı bulunmuyor. Yapılan planlar koruma amaçlı olmadığı için ya da eksik ve yetersiz olduğu için iptal edilmiş durumda. 15 yıldır plansız bir Ulus tarihi kent merkezi bölgesi için acilen koruma amaçlı bir koruma planı hazırlanması gereklidir. Benim en son Korunamayan Kültürel Miras Hacı Bayram Camisi ve Augustus Tapınağı Çevresi adlı bir kitabım çıktı. Bu kitabımdan belli aralıklarla sosyal medya aracılığı ile bilgi paylaşımı da yapıyorum. Bundan önceki kitabımda da ben Ulus ile ilgili olarak koruma planlama çalışmalarını yazdım.

Ankara Kalesi için daha önce koruma planları yapılmıştı ancak hiçbirisi devreye girmedi. Benimde içinde bulunduğun Kale yarışması sonrasında projeler hazırlandı. Ancak kale maalesef parça parça ve plansız bir şekilde ilerliyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin var olan çalışmalarını önemli buluyorum. Çünkü Kale çevresinde bir takım yapılar ve hanlar müze haline getirildi. Kültür amaçlı kullanılmaya devam ediyor. Sonuç olarak kaleyi saran kültürel yapı aslında kale içine ve Samanpazarı ve Koyunpazarı’na da yansımış durumda. Birçok sanat evi ve galeriye sanatçılar geldi. Şevket Bülent Yahnici’nin danışmanlığında ve başkanlığında faaliyet gösteren komisyonun yapmış olduğu çok değerli çalışmalar bulunuyor. Bizim son olarak yapmış olduğumuz iki toplantının da organizasyonunu Ankara Kent Konseyi Kale Çalışmaları Yürütme Kurulu ve Ankara Forum Derneği ortaklaşa yaptı. Hatta Koç Müzesi’nde de bir konferans verdik ve çok sayıda kişi katılım sağladı. Bir bilinçlenme ve duyarlılık oluşmaya başlamış durumda.

Geçtiğimiz dönemlerde Hacı Bayram ve çevresinde yapılan uygulamalar doğru değildi. Yıkılıp tekrar yapılarak yeni tarihi eserler şeklinde yapmak kesinlikle doğru değil. Kitabımda da bu konuya ayrıntılı olarak yer vermiştim.

Ayrıntılı olarak verilen bir kısım “Yeni tarihi eserler yapılıyor!”

Plan değişikliğiyle, “Koruma Islah Planı”ndan “Kentsel Yenileme Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı”na geçiş yapılmış oldu. ‘Koruma’dan ‘Yenileme’ye geçiş neyi ifade ediyor?

Ankara Büyükşehir Belediyesi “en büyük”, “en kısa sürede bitirilen” olarak nitelendirilen ancak “plansız”, “şehircilik ilkelerine, bilime ve tekniğe aykırı”, “kaynak israfı yaratan” nitelikte oldukları üniversiteler ve meslek odalarınca yıllardır söylenen “büyük” projelere girişmiştir. Bu projelerin ortak özellikleri Ankara’yı Ankara yapan mekanlara ve değerlere rant gözlüğü ile bakılmasını kanıtlar nitelikte olmasıdır. Ankara’nın tarihsel ve işlevsel kalbi olan “Ulus Tarihi Kent Merkezi” yıllardır süren ihmaller, yanlışlar ve Ulus’a ilişkin olarak üniversitelerin, meslek odalarının ve sivil toplum örgütlerinin ürettikleri birikimin göz ardı edilmesi sonucunda her geçen gün yok olmaktadır. Yanlışlar dizisinin son halkası olarak, sadece sansasyonel ve rant amaçlı projelerin gerçekleştirilmesi amacıyla Ulus “Yenileme Alanı” ilan edilmiştir. Bilimsel korumayı değil de yıkıp yeniden yapmayı benimseyen bir yaklaşımdır. Kısacası, bu bölgede ‘yeni’ ‘tarihi eserler’ yapılmaktadır.

Büyükşehir Belediyesi’nin güncel planının ana unsurunu kente yeni bir meydan kazandırmak hedefi oluşturuyor. Bunun için de bazı binaların yıkılması planlanıyor. Siz bu binaların yıkımına karşı çıkıyorsunuz. Söz konusu binalar, 1930’dan 1960’lara kadar gelen bir zaman diliminde inşa edilmiş binalar. Bu binalar, Başkent için çok önemli mi?

Ulus Meydanı, 20. yüzyıl boyunca Türkiye’de üretilen yapılı çevrenin farklı mimarlık anlayışlarını barındıran ve sergileyen bir bölge olarak da önem kazanmıştır. Ulus Meydanı ve çevresindeki yapılar, kültürel kimliğin ve kent belleğinin önemli bileşenleri olarak varlıklarını sürdürmüşlerdir. Yıkılmak istenen alanlarda, Cumhuriyet sonrasının modern mimari örneklerin ekonomik ömürleri, maliyetleri, müelliflik hakları gibi hususlar göz ardı edilerek mevcut yerleşim dokusu ve bölge bütününün genel dokusu ile uyuşmayan ve ulaşım olanaklarını aşırı zorlayan büyük ticaret kompleksleri önerilmiştir.

Yarışma yolu ile elde edilmiş olan 100. Yıl Çarşısı’nın bu proje kapsamında yıkılarak yerine Çarşı yapımı önerilmiştir. Talim Terbiye Binası, Anafartalar Çarşısı, Gümrük Müsteşarlığı, Türk Telekom binalarının yıkılarak yerine Ulus İşhanı’nın yapımı önerilmiştir. Modern Çarşı, Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ve yürürlükteki Koruma Amaçlı İmar Planında tescil için önerilen 2 bina da yıkılarak yerine dev Taşhan Kapalı Çarşısı yapılmak istenmektedir. Bu yıkıma karşı bütün üniversiteler, sivil toplum örgütleri, odalar ve yerel esnaf dernekleri karşı çıkmışlardır. Ulus Tarihi Kent Merkezi içinde yer alan ve ‘’Tarihi Ticari Merkez’’in önemli bir bölümü olan “Ulus Meydanı” ve ‘’Hal Bölgesi’’ yeniden ele alınarak çağdaş şehircilik, koruma, yenileme, peyzaj ilkeleri doğrultusunda düzenlenmesi gereklidir.

Kültürel alanda yapılacak her çalışma fayda sağlayacaktır

Ankara Kalesi ve çevresinde yapılacak onarım ve düzenleme çalışmalarının fayda sağlayacağını ifade eden Tunçer “Kale içinde gerçek bir onarım gerçek bir düzenlemenin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın zaten Beypazarı’nda yapmış olduğu cephe sağlıklaştırması, yapının çatısından başlayarak bütün çürümüş elemanlarının düzeltilmesi ve ayakta tutulması gibi konular çok önemli. Yani Hacı Bayram olduğu gibi yıkıp yeni betonarme sahte tarihi eserler yapmamak gerekir. Hacı Bayram’da bu durum bir iki sokakta yapıldı. Eti, Zafer ve Güvercin sokak üzerinde eski yapılar hala niteliğini korumaya devam ediyor.

Ben kişisel olarak iyi bir dönemde olduğumuz düşüncesindeyim. Çünkü bizi dinleyen bizim önerilerimizi göz önüne alan bir Büyükşehir Belediyesi, Mansur Yavaş ve Bekir Ödemiş var. Biz 25 yıl boyunca Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne kesinlikle ulaşamadık. Belediye de bizleri hiç aramadı. Sadece farklı konulardaki mahkemelerde bilirkişi olarak görev yaptık. Biz bu durumun kesinlikle böyle olmasını hiçbir zaman istemedik. Ancak bizim söylediklerimizi de yazdıklarımızı da hiç dikkate almayan bir dönemdi geçtiğimiz dönem. Mansur Yavaş’ın döneminin bir önceki döneme kıyasla daha iyi olacağı düşüncesindeyim ve öyle olmasını da ümit ediyorum. Kültürel anlamda yapılacak her çalışma bize fayda sağlayacaktır.” diyerek sözlerine son verdi.