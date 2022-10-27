ANKARA’NIN SİMGE MEKÂNLARINDAN ABDİ İPEKÇİ PARKI YENİLENDİ

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, uzun zamandır bakımsız hâlde olan Abdi İpekçi Parkı’nı yenileyerek, Başkentlilerin hizmetine açtı. Yeşil alanların da artırıldığı parktaki havuz temizlenirken aydınlatma direkleri, oturma grupları ile sert zeminler yenilendi. Ayrıca parka çocuklar için oyun grubu ve yetişkinler için spor aletleri konuldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, bir yandan yapımını tamamladığı yeni parkları Başkentlilerin hizmetine sunarken bir yandan da mevcut parklarda bakım-onarım, temizlik ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

ABB, son olarak Sıhhiye’de bulunan ve Başkentin simge mekânları arasında yer alan Abdi İpekçi Parkı’nı yenileyerek vatandaşların hizmetine açtı.

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15 BİN 200 METREKARELİK ALANDA PEYZAJ ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından yürütülen yenileme çalışmaları kapsamında Abdi İpekçi Parkı’nın nostaljik havası korurken yapılan peyzaj düzenlemeleriyle de yeşil alanlar artırıldı. Park içinde toplam 15 bin 200 metrekarelik alanda gerçekleştirilen peyzaj çalışmalarında ekipler; 29 bin 368 adet lavanta, 3 bin 400 ateş dikeni ve 3 bin 600 adet ardıç dikti.

Çok uzun zamandır bakımsız hâlde kalması nedeniyle hem görüntü kirliliği yaratan hem de kirlilik nedeniyle etrafına koku salan havuz temizlenirken, oturma grupları ve sert zeminler yenilendi. 126 adet yeni aydınlatma direğinin dikildiği parka ayrıca, çocuklar için oyun grubu ile yetişkinler için spor aletleri konuldu.

YAVAŞ: “17 MİLYON 501 BİN 364 TL MALİYETLE YENİLEDİK”

Abdi İpekçi Parkı’nın yenilenerek hizmete açıldığını sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla açıklayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Yaklaşık 34 bin metrekarelik alan üzerine kurulu Abdi İpekçi Parkı’nı 17 milyon 501 bin 364 TL maliyetle yeniledik. Yeşil alanları artırarak peyzaj düzenlemesi yaptık. Spor aletleri, oyun grubu, seyir alanları ile eski bakımsız hâlinden eser yok şimdi” ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirilen restorasyon ve renovasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla yaklaşık 34 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulu olan parkın daha estetik bir görünüme kavuştuğunu belirten Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Peyzaj Mimarı Ezgi Doğan ise şöyle konuştu:

“Yaklaşık 34 bin metrekare üzerine kurulu parkta sert zeminler, banklar, kentsel donatı alanları ile yeşil alanları yeniledik ve peyzaj düzenlemesi yaptık. Parkta yer alan havuzun temizliğini gerçekleştirdik. Aynı zamanda seyir alanları oluşturduk. Çocuk oyun grubu ve fitness aletleri koyarak halkımız için aktivite yapabilecekleri alanlar yarattık.”

VATANDAŞLAR MEMNUN

Günlük yaşamın koşturmasından bunalan vatandaşlar, kent merkezinde bulunan Abdi İpekçi Parkı’nda mola verirken, yeni görünümüne kavuşan park hakkında memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdiler:

-Beyza Arık: “Ben Hacettepe Üniversitesi Hastanesinde çalışıyorum. Yoğun bir günün ardından buraya gelmek ferahlatıcı oluyor gerçekten. Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum.”

-Halil Erkoç: “Parkın yeni hâli çok güzel. Sıhhiye’de bizim gibi insanların geleceği, oturacağı rahat bir yer olmuş. Ayrıca spor aletlerinin konulması da güzel olmuş. Daha önce yoktu.”

-Ali Osman Göktaş: “8 yıldır bu parka gelirim. Park çok daha güzel olmuş. Daha yeşil, çiçeklerle dolu daha güzel bir hâle gelmiş. Parkın çehresi değişti. Burada çalışanları görüyordum, emeklerine sağlık.”

-İsmail Şahin: “Park eskisinden güzel oldu. Eskinde burası pisti, kötü kokuyordu. Şimdi çok daha temiz.”