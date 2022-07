ANKARA’NIN SAHİL HAVASI VEREN MEKANI HOYA CAFE

- Reklam -

Çiğdem Mahallesi Ortadoğu Konutları bölgesinde yeni açılan, mekan tasarımı, personelin güler yüzü, harika lezzetleri ve özellikle kahveleri ile farklı tatlar sunan Hoya Cafe, yeni bir işletme olmasına rağmen büyük ilgi görüyor. Tek bir mekanda farklı ortamlar sunan ve özellikle kahveleri ile damakta güzel tatlar bırakan Hoya Cafe ile ilgili işletme sahibi İlkay Külahlıoğlu, gazetemize konuk oldu.

Daha önce güzellik salonu işleten ve kuaförlük mesleğini icra eden Külahlıoğlu, hem pandeminin etkisi hem de hep bir kafe açma hayaliyle ilk adımı atarak Hoya Cafe’yi kurduğunu ve hayalini gerçekleştirdiğini, 2 aydır da kafenin işletmeciliğini yaptığını söyledi.

Kafenin her köşesinin bir anlamı olduğunu ve Hoya kelimesinin de kendisi için ayrı bir anlam ifade ettiğini belirten Külahlıoğlu; “Pandemi döneminde hepimiz evlere kapanıp kaldık. Ben de bitkileri çok severim. Pandemi döneminde bitkilerle biraz daha içli dışlı oldum. Hoya aslında bir familyanın başlığı. 200 farklı türü var. Çocukluğumuzda herkesin evinde olan mum çiçeği de Hoya’nın bir türü. Ben mum çiçeğini kokusundan ve çiçeklerinden dolayı çok severim.

Hoya’nın çeşitlerini de seviyorum. Bundan dolayı kafemizin adını Hoya koyalım dedik. İsim olarak hem dikkat çekici hem de modern olması açısından gençlerimize de hitap ediyor.” dedi.

Pandemi sürecinde güzellik salonu olarak işlettiği mekanın bu süreçte hep kapalı kaldığını ve çalışmadığını belirten Külahlıoğlu, hep meslek değişikliği yapmak istediğini, pandemide bu konuya daha fazla odaklanarak üzerine düşündüğünü ve son olarak kafe açmaya karar verdiğini anlattı.

‘BİR SAHİL HAVASI YARATMAYA ÇALIŞTIK’

Mekan olarak hem gençlere hitap eden hem de iç dizaynı ile nostaljiyi andıran bir yapıya sahip olan Hoya Cafe’nin bu tarzıyla Ankara’daki klasik birbiri ile benzer kafelerden daha farklı bir hava yakalamaya çalıştığını dile getiren Külahlıoğlu, şunları ekledi; “Mekanlar birbirine benzer genelde. Özellikle arka bölümde yer alan bahçemizde gelen misafirlerimize Ankara’da değil de daha çok bir sahil kenarında oturuyormuş gibi bir his uyandırmak istedik. Mekanımızda amacımıza hizmet etti. Geri dönüşlerde bunu hep duyduk. Bu da bizi çok mutlu etti.

Diğer taraftan da yeme-içme konusunda da misafirlerimiz daha nitelikli ve kaliteli hizmetler sunmaya çalışıyoruz. Daha nitelikli ve kaliteli kahve içirmek için çıktık bu yola. Hatta 4-5 ay kadar kahve üzerine çeşitli eğitimler aldım. Ekipmanlarımızı, kahve çekirdeklerimizi ona göre seçiyoruz. Bu konuya çok değer veriyorum ve ciddiye alıyorum.”

ÖZENLE SEÇİLEN REÇETELER İLE ENFES LEZZETLER

Kahve çekirdeklerinin tamamen özenle seçerek getirttiklerini kaydeden Külahlıoğlu, ileride bu malzemeleri kendileri getirtmeyi planladıklarını söyleyerek sözlerine şöyle devam etti; “Şu an burada çalıştığımız bazı firmalar var. Çekirdeği single origin dediğimiz yöresel kahve olarak kullanmaya özen gösteriyoruz. Bunu özellikle sürekli olması açısından tercih ediyoruz. Kavurma derecelerini de reçetemize göre yapmaya çalışıyoruz.”

Organik ürünlere ayrı bir özen gösterdiklerini ve gelen misafirlere kaliteli, sağlıklı ürünler sunmaya ayrı bir önem verdiklerini belirten Külahlıoğlu, her şeyi kendi mutfaklarında kendi reçeteleri ile hazırladıklarını ifade ederek şunları kaydetti; “Bütün tatlarımızı kendi atölyemizde yapıyoruz. Hiçbiri donuk ve hazır ürünler değil. Tüm tatlarımız Ümitköy’deki atölyemizde hazırlanıyor. Kafemizde kahvaltımız var. bunda da yeni nesil daha hızlı ve tabakta kahvaltı vermeye özen gösteriyoruz. Daha göze hitap eden hem de doyurucu menüler sunmaya çalışıyoruz. Buradaki reçelleri de yine kendimiz yapıyoruz. Kullandığımız sebzeleri mümkün olduğunca taze ve organik seçmeye özen gösteriyoruz.”

HER KÖŞEDE FARKLI BİR MEKAN HİSSİ

Bir mekan içinde gelen misafirlere farklı mekanlar sunabilen bir yapıya sahip olan Hoya Cafe’de her bir köşede kendini farklı bir mekandaymış gibi bir his yaşandığını aktaran Külahlıoğlu, şunları söyledi; “İç mekanımızda her gelen kesime hitap etmek için ayrı ayrı köşeler oluşturduk. Hem öğrencilerimizin çalışabileceği çok dip dibe olmayacağı bir alan oluşturmaya çalıştık. Arka bahçemizde biraz amfi görüntüsü de vardır. Ön tarafta da Ankara yeşil alan anlamında biraz kısır. Bu nedenle ön bahçede tamamen farklı gelip çimlerin üzerinde oturabileceği bir alan olarak hazırladık. Üst katımızda bir kütüphanemiz var. Gelen öğrencilerimize sessiz, kesinlikle müzik olmayan bir kütüphane yaptık. Burada rahat çalışabilecekleri ve aynı zamanda çalışan insanların da gelip toplantılarını yapabilecekleri bir ortam yapmaya çalıştık. Toplantılar artık günümüzde hep çevrimiçi hale evrildi. Bunun da etkisiyle üst katı buna göre dizayn ettik.”

2 yılı aşkın bir süre devam eden pandemi sürecinin bitmesiyle birlikte pandemi öncesine göre insanların dış mekanlara daha fazla akın ettiğini söyleyen Külahlıoğlu, şunları dile getirdi; “İnsanlar çok uzun süre evlere kapandı. Tüm dünyada ne olduğu tam olarak bilinmeyen bir virüs ve onlarca insan öldü. Herkes korku içerisinde bu süreci atlatmaya çalıştı. Tabi ki her şey kısıtlıydı. Bu süreci hepimiz evimizde geçirdik. Bu nedenle artık insanlar çok sıkıldığı için ve artık yaz da geldiği için insanlar kendini dışarıya attı. Şu an talepler olumlu, yoğun geri dönüşler oldu.”

‘ARTAN MALİYETLER İLE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SAĞLAMAK ÇOK GÜÇ’

Artan maliyetlerin işletmeleri çok zora soktuğunu ve bu konu ile ilgili mutlaka bir çözüm bulunması gerektiğini savunan Külahlıoğlu; “Biz bu mekana 3 günde bir alışveriş yapıyoruz. Burası zaten yeni bir işletme. Mekanı tanıtmaya çalışıyoruz. İnsanlar bizi daha bilmiyor. Bir taraftan bununla uğraşırken bir taraftan da işletme maliyetleri gerçekten çok yüksek. Elektrik, doğalgaz maliyetleri gözümüzü korkutuyor diyebilirim. Diğer taraftan da sürekli alışveriş yapıyoruz ve her gittiğimde fiyatlar değişmiş oluyor. Şeker, süt fiyatları mutfağa aldığımız ürünler, keza pasta ürünlerinde sürekli fiyat artıyor ve bu sürdürülebilir değil. Hiçbir işletme zaten bu şekilde ayakta duramaz. Maliyetler artıyor. Bundan dolayı mekanlar fiyatlarında da sürekli değişiklik yapmak zorunda kalıyor. Biz yeni bir mekan olduğumuz için sürekli fiyat değişikliği de yapamayız. Ama diğer taraftan da kârlılığımız düşüyor. Maliyet kalemimiz çok fazla. Personel giderlerimiz de var. O yüzden bunları karşılamak çok zor oluyor. Ya kaliteden ödün vereceksiniz ki bunu hiçbir işletme istemez ya da zam yapacaksınız. Ama burası yeni bir işletme olduğu için yapamayız. Farklı sektörde olan arkadaşlarım var. Aynı sektörde olan arkadaşlarım da var. Hepsi aynı dertten mustarip. Bu konuda pek çok talebimiz var. Bununla ilgili herkes yardım bekliyor. Fakat böyle bir şey yok. Artan maliyetler, fiyatlara sürekli gelen zamlar ile başa çıkamıyoruz. Ama bunun kesinlikle gündeme alınması lazım. Tüm esnaflar adına bunu rahatlıkla söyleyebilirim.” şeklinde konuştu.