Ankara’nın kırsal kalkınma hamlesi sürüyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara’da atıl durumda bulunan arazileri yeniden üretime ve ekonomiye kazandıran BAKAP Projesini hayata geçirdi.

Büyükşehir Belediyesine ait arazilerde başlatılan ekim çalışmaları yeni ürünlerini verdi. Gölbaşı Karaoğlan Mahallesi’nde bin 600 dönüm alan üzerinde patates hasadına başlayan Büyükşehir Belediyesi en az 4 bin ton mahsul toplamayı hedefliyor. Toplanan patatesler, sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz dağıtılacak.

Başkent’te hayata geçirdiği kırsal kalkınma projeleri ile Türkiye’de rol model çalışmalara imza atan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkent Ankara Kalkınma Projesi’ni (BAKAP) hayata geçirerek, Büyükşehir Belediyesine ait atıl durumdaki arazileri yeniden ekonomiye kazandırmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinin Gölbaşı Karaoğlan Mahallesi’nde bulunan bin 600 dönümlük arazisinde önce sebze hasadını gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi şimdi de mayıs ayında ekimi yapılan patatesin hasadına başladı. Hasat sonunda 4 bin ton ürün elde edilmesi hedefleniyor.

PATATESLER SOSYAL YARDIM ALAN AİLELERE ÜCRETSİZ DAĞITILACAK

Atıl durumdaki tarım arazilerinde üretimi canlandırmayı da amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, hasadı yapılan mahsulleri sosyal belediyecilik anlayışıyla maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara ücretsiz dağıtmaya devam ediyor.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri ve tarım işçileri tarafından toplanan patatesler, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca sosyal yardım alan ailelere 20’şer kilogramlık çuvallar halinde ücretsiz olarak dağıtılacak.

Tarım alanlarından yüksek verim elde ederek, en üst düzeyde fayda sağlamayı hedeflediklerinin altını çizen BAKAP Koordinatörü Hasan Fidantek, şöyle konuştu:

“Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak mayıs ayında bin 600 dönüm alanda ekimini gerçekleştirdiğimiz patatesin hasadını yapmanın sevincini yaşıyoruz. Buradan elde ettiğimiz ürünleri Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na teslim ediyoruz. Bu ürünlerin ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak olması bizlere ayrı bir azim katıyor. Böylesine güzel bir projeye imza atan başta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş başta olmak üzere Kırsal Hizmetler Daire Başkanımız Fazıl Köremezli’ye teşekkürlerimizi sunuyoruz.”

BAKAP Saha Ziraat Mühendisi Fatih Dursun ise proje kapsamında domates, biber, patlıcan ve fasulyenin ardından ilk kez patates hasadı gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “BAKAP kapsamında mayıs ayında domates, biber, patlıcan ve patatesi birlikte ekmiştik. Özenle ekip sevgiyle büyüttüğümüz patateslerin hasadına başladığımız için mutluyuz” diye konuştu.

TARIM İŞÇİLERİNDEN BAŞKAN YAVAŞ’A TEŞEKKÜR

Başkent’te atıl ve boş durumda bulunan arazilerin tarıma açılmasıyla, buralarda çalışma olanağı bulan tarım işçileri de Başkan Yavaş’a şu sözlerle teşekkür ettiler:

-Fatma Daştan: “Projenin başladığı mayıs ayından itibaren burada çalışıyoruz. Domates ve biber yetiştirip halka sunduk. Şu anda patates hasadını yapıyoruz. Üretimini yaptığımız ürünlerin hasadını yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. Umarız bu ürünleri tüketecek vatandaşlar da memnun olurlar. Bu projeyi hayata geçirdiği için Mansur Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz.”

-Ahmet İzci: “Mayıs ayında ektiğimiz sebzeleri topladık. Ankara Büyükşehir Belediyesi yıllarca boş duran arazileri ekinle buluşturuyor. Üreticinin yanında olan ve bu projede bize yer veren Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz.”

–Emine Tarım: “Daha önce sebze ekimlerimiz vardı. Bunları topladık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na verdik. Buradan çok verimli ve güzel ürünler elde ettik. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş, kullanılmayan bu arazileri tarıma açtı. Bizlere buralarda çalışma imkanı sağladığı için teşekkür ediyoruz.”