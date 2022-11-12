Ankara’nın İlgi Odağı ‘‘Endemik Vadi’’

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Pursaklar Belediyesi tarafından Ankara’nın kültürel değerlerine ev sahipliği yapan Endemik Vadi, il genelinde eğitim gören öğrencilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Keçiören Çözüm Koleji Genel Merkezi öğrencileri, Ankara’nın kültürel değerleri hakkında bilgi sahibi olmak amacıyla Ankara’ya özgü endemik bitkileri, Ankara Keçisi, Ankara Güvercini, Ankara Kedisi ve Ankara Tavşanı’nın bulunduğu Ankara’nın göz bebeği Endemik Vadi’yi ziyaret etti.

Güzel havaları fırsat bilen Çözüm Koleji öğrencileri, doğayla iç içe ders yapmak için Endemik Bitkiler ve Endemik Hayvanların arasına karışıp neşe dolu, huzur dolu bir gün geçirme fırsatı buldu.

‘‘Endemik Vadimiz gerek yurt dışı, gerek yurt içinden yoğun ilgi görmeye devam ediyor’’

Endemik Vadi’nin ilçe dışından gelen ziyaretçilerin de ilgi odağı olmaya devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; “Endemik Vadimiz gerek yurt dışı, gerek yurt içinden yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Keçiören Çözüm Koleji Genel Merkez’den Vadimizi ziyarete gelen öğrencilerimizin gülen yüzleri ve meraklı bakışlarını gördükçe mutlu oluyoruz.

Ziyaret esnasında çocuklarımız, ilimizin kültürel değerleri hakkında bilgi sahibi olarak, endemik bitki ve hayvanlarımızı yakından tanıyarak doğayla birebir temas etme fırsatı buldular” dedi.