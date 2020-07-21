Ankara’nın yeni seçilen Büyük Şehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş göreve gelince üzerinde epeyce şaibe olan Ankara’nın hafriyat işlerinin taşere edilmesi ile ilgili dosyayı mali ve cezai yönden incelenmek üzere Teftiş Kurulu Başkanlığına sevk etmişti.

Müfettişler hazırladıkları raporda, Ankara Büyükşehir Belediyesinin hafriyat işinde eski dönemlere uygun bir gelir elde etmediğini, aksine doğrudan çok yüksek zarara uğradığını belirttiler.

Bu rapor üzerine Ankara Büyükşehir Belediye yönetimince, ihalelerde sorumluğu olan başta Melih Gökçek ve 13 belediye bürokratı ile Osmanlıspor ve Nispet A.Ş. yetkilileri hakkında “ihaleye fesat karıştırma, görevi kötüye kullanma, kamu kurumu zararına dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, edimin ifasına fesat karıştırma” suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.

Suç duyurusunda, Gökçek’in “Belediye şirketini kullanıp göstermelik bir ihale ile kendi oğlunun başında olduğu spor kulübüne belediye gelirlerini aktardığı; ardından bu gelirlerin, kim olduğu belli olmayan üçüncü kişilere aktarıldığına” dikkat çekildi.

Konu ilk defa gündeme gelmiyor Ankara’nın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih gökçek’in istifa ettirilmesi sonrasında belediye meclisi tarafından seçilerek bu göreve gelen AK Partili Mustafa Tuna’nın da ilk el attığı konulardan biri Ankara’nın hafriyat meselesi olmuştu.

Malum şehirlerde durmadan yeni inşaat yapılıyor ve bir çok eski bina da yıkılıp inşaat artıkları ortaya çıkıyor, çıkan bu milyonlarca metreküp hafriyatın çevreye zarar vermeyecek şekilde, belirlenmiş bir alana dökülmesi ve düzenlenmesi belediyelerin hem en temel işi ve hem de çok önemli bir gelir kapısıdır.

Mustafa Tuna göreve gelince eski belediye başkanı Melih Gökçek döneminde yapılan ve hafriyat gelirlerini Osmanlıspor’a aktaran sözleşmeyi feshederek hafriyat işini tekrar belediyenin uhdesine almıştı. Lakin bu dönemde herhangi bir dava açılmamıştı.

Hafriyat gelirinin boyutu ve işin önemini anlamak için Mustafa Tuna’nın, katıldığı bir televizyon programında yapmış olduğu çarpıcı açıklamaları hatırlamamızda fayda var. Yaptığı açıklamada Mustafa Tuna, belediyenin hafriyat gelirinin aylık 30 bin Türk Lirası iken, belediyeye devrolduktan sonra ortalama 15 milyon TL’ye çıktığını söylemişti. Mustafa Tuna, hafriyattaki gelir artışına dikkat çekerken, isim vermeden de olsa kendisinden önceki başkan Melih Gökçek’i eleştirmişti.

Olayın içyüzünü anlamak için aslında bu ihale sürecinin nasıl işlediğini bilmemiz gerekiyor. Süreç şöyle işlemişti:

Gökçek başkanlığında toplanan Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, 2014’te belediye mülkiyetindeki hafriyat toprağı inşaat ve yıkıntı atıkları depolama ve geri kazanım sahalarını 29 yıllığına, aylık 30 bin TL kira bedeli ile belediyeye ait ANFA şirketine devretmişti. Aynı zamanda hafriyat toprağının metreküp döküm fiyatı da KDV hariç 2 TL’den 5 TL’ye çıkarılmıştı.

ANFA ise bir ihale düzenleyerek, yalnızca bir ay sonra anılan işi 10 yıllığına, aylık 100 bin TL + KDV kira bedeli karşılığında Osmanlıspor’a devretmişti.

Osmanlıspor’un ise herhangi bir sözleşme olmaksızın hafriyat işini Nispet A.Ş. Ünvanlı bir firmaya aylık 541 bin TL + KDV’ye devrettiği iddia ediliyor.

2018’de eski başkan Mustafa Tuna başkanlık koltuğunda otururken Osmanlıspor’un, sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmediği için konu tekrar Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’ne gelmiş ve komisyonda tartışılmasının ardından, Osmanlıspor’un sözleşmesi feshedilmişti.

Yükümlülüklerini yerine getirmediği için sözleşmesi feshedilen Osmanlıspor ise belediyeye açtığı tazminat davasında 23 milyon 679 bin TL tazminat kazanmıştı.

Bu dönemde Belediye şirketi ANFA’nın aldığı işi, Osmanlıspor’a havale etmesi sonucunda Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ANFA’nın 3 yıl boyunca toplamda, 4 milyon 743 bin TL kira geliri elde ettiği belirtiliyor.

Osmanlıspor ise tabiri caizse elin taşı ile çayın kuşunu vurarak aylık 541 bin TL + KDV’den 3 yılda yaklaşık 29 milyon lira kadar kira geliri elde etmiş bulunuyor.

Bunlar elbette sözleşmede yazan kira gelirleri, oysa asıl önemli olan hafriyat döküm geliri. Mustafa Tuna’nın beyanını dikkate alırsak dahi ayda 15 milyon TL’den üç yıllık gelirin 540 milyon TL civarında olması gerekir. Dönemdeki ortalama dolar kurlarını dikkate alırsak 150 milyon dolar yapar. Bu parayı elbette işletmeyi yapan şirket tahsil etti, şirketin ortakları kimler, elde edilen bu kazanç nasıl dağıtıldı, kimlere gitti merak konusu.

Elbette konu yargıya intikal etmiş durumda ve yargıya intikal eden bir konuda fazlaca konuşmak da doğru değil lakin eğer bu iddialar doğru ise belediyeye ait olması gereken çok ciddi bir gelir bir spor kulübünün de adı kullanılarak, dolambaçlı ve muvazaalı yollar ile özel kişilere aktarılmış demektir.

Ankara’nın bu kadar yatırıma ve hizmete ihtiyacı var ve borcu bu kadar yüksekken gelirlerinin bu şekilde tarumar edilmiş olması elbette kabul edilemez, yargı süreçlerini merakla izleyeceğiz. Belediyenin kaybettiği kesin de, bakalım bakalım kimler ne kazanmış, ne kadar kazanmış.