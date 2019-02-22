İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Başkanı Nusret Suna, İstanbul’daki 2 milyon binanın 700 bininin riskli olduğunu, acilen yıkılması gerektiğini söylemiş.

Bu değerlendirme aklıma şu soruları getirdi:

-Acaba Ankara’da durum nedir?

-Bu konuda bir araştırma yapılmış mıdır?

-Orta şiddette ya da büyük bir deprem kenti vurursa neler olur?

Daha 10 gün önce Çankırı’da akşam saatlerinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle oturduğumuz koltuklarda sallandığımız göz önüne alınacak olursa karşı karşıya olduğumuz tehlikenin hiç de küçük olmadığını söylemek mümkün.

++

Belediyeler hiç vakit kaybetmeden kentteki tüm binalardan çimento ve demir numuneleri alıp laboratuarlarda inceletmeli, ayrıca yine binaların zemin etütlerini yaparak muhtemel bir depreme dayanıklı olup olmadıklarını net biçimde saptamalı.

Ankara’nın önemli bir bölümünün dereler üzerinde kurulduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız.

++

Gelelim, başlıktaki sorunun yanıtına?

Ankara’nın en riskli binaları bana kalırsa Demetevler’de bulunuyor.

Bunu bir araştırmaya filan dayanarak söylemiyorum, sadece bir gözlem olarak ifade ediyorum.

Bırakınız ikamet etmeyi, caddelerinden, sokaklarından geçmek bile ayaklarımın titremesine yetiyor.

Kentte yapılacak bir bina risk araştırmasına Demetevler’den başlansa hiç fena olmaz.

++

İşin ilginç, ilginç olduğu kadar üzücü tarafı ise şu:

Belediye başkan adayları kentteki binaların dayanıklı olup olmadıkları, yıkılıp yıkılmayacakları konusunda herhangi bir yorum yapmıyor, adeta böyle bir sorun yokmuş gibi, “duymadım, görmedim, bilmiyorum” anlayışıyla hareket ediyor.

++

İstanbul’un olduğu gibi Ankara’nın da önümüzdeki yıllardaki birinci gündem maddesi metro ağının genişletilmesi ve yeşil alanların artırılması değil çürük binaların saptanması ve yıkılması olmalıdır.