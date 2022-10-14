“ANKARANIN DOĞU’DAKİ KAPISI” KALECİK’TEKİ ARKEOLOJİK KAZILAR İKİ YILDIR DEVAM EDİYOR

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Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde yapılan Ankara Arkeolojik Kazı Çalışmaları Konferansları’nda Kalecik kazılarının son durumu paylaşıldı. Kalecik’i “Ankara’nın Doğu’daki kapısı” olarak değerlendiren Doç. Dr. Bülent İşler iki yıldır devam eden çalışmalarda bu yıl birkaç konut ve hamam olabilecek bir yapı ortaya çıkarttıklarını ifade etti. İşler, “Kaynaklarda bir camiinin olduğu, yirmiye yakın evin olduğu söyleniyor. İleriki zamanlarda bunları da bulacağız inşallah” dedi.

MERVE SABCIOĞLU/ANKARA

Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde devam eden Ankara Arkeolojik Kazı Çalışmaları Konferansları’nın 12 Ekimde’ki konusu Kalecik kazılarıydı. Doç. Dr. Bülent İşler, yaptığı sunumla Kalecik kazılarında ele geçen önemli buluntuları ve kazının mevcut durumunu fotoğraflarla anlattı. Bir saat süren konferansın ardından İşler’e teşekkür belgesi verildi.

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Sonsöz Gazetesi’nin sorularını yanıtlayan İşler, Kalecik’teki tarihi bölgenin önemini “Her şeyden öte Ankara’nın Doğu’daki kapısı diyebiliriz” söyleriyle anlattı. İşler, şöyle devam etti:

“Çünkü İpek Yolu’yla Doğu’dan gelen kervanlar oradan giriyorlar Ankara’ya. Orada Kızılırmak üzeri bir köprü var, köprünün üzerinden gelerek Ankara bölgesine giriş yapıyorlar ve Ankara’yı koruyan bir ön bölge gibi düşünebilirsiniz orayı. Bu bakımdan önemli. Ticaret yollarını koruyor. Aynı zamanda çok verimli bir araziye sahip olduğu için ekip biçme olanağı var. Hayvancılık da çok yaygın olduğu için ekonomiye büyük bir katkı sağladığı anlaşılıyor tarih boyunca, özellikle de Osmanlı Döneminde.”

“İLERİDE DAHA ÇOK VERİYLE KARŞINIZA ÇIKABİLECEĞİZ”

Kalecik bölgesindeki kazı çalışmalarının iki yıldır devam ettiğini söyleyen İşler, kazı çalışmalarının son durumuna dair şunları söyledi:

“Bu yıl sadece orta kısımda kazı çalışması yaptık. Kalenin orta kısmından yukarı kısmına doğru. Burada birkaç konut, bir bey evi, belki de bir hamam olabilecek bir yapı ortaya çıkarttık. İleriki dönemlerde bu alanı genişleterek başka yapılar olup olmadığına bakacağız. Ama kaynaklarda bir camiinin olduğu, yirmiye yakın evin olduğu söyleniyor. İleriki zamanlarda bunları da bulacağız inşallah.”

Yeni çalışmalarda buluşmayı dileyen İşler, “İnşallah çalışmalarımızı daha iyi bir noktaya getirirsek ileride daha çok veriyle karşınıza çıkabileceğiz, bilgi sunabileceğiz” dedi.

İşler, Başkent Kültür Yolu Festivali’ni çok güzel ve faydalı bir etkinlik olarak değerlendirdi ve “Bakanlığımızı bu konuda kutluyorum gerçekten ilgi uyandırdı. Çok güzel çok kaliteli konuşmalar, etkinlikler yapılmış, birçoğuna katılma fırsatım oldu” dedi.