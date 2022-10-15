- Reklam -

Ankara’nın başkent oluşunun 99’uncu yılı II. TBMM Binası önünde güzenlenen 1000 kişilik Seymen Alayı gösterisiyle kutlandı. Ankaralıların yoğun ilgi gösterdiği Seymen Alayı’nın danslarını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da izledi.

MERVE SABCIOĞLU/ANKARA

Ankara’nın başkent oluşunun 99’uncu yılı, kentin pek çok noktasındaki etkinliklerle kutlandı. Cumhuriyet Müzesi (II. TBMM Binası) önünde düzenlen 1000 kişilik Seymen Alayı gösterisine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.

Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen gösteri için II. TBMM Binası’nın bulunduğu Cumhuriyet Caddesi trafiğe kapatıldı. Cadde boyunca dizilen her yaştan 1000 kişilik Seymen Alayı’nın dans gösterini Ersoy, Yavaş ve Şahin II. TBMM Binası önünden izledi. Ankaralılar, gösteriye büyük ilgi gösterdi.

Ersoy, dans gösterisinin ardından Seymenler ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Gösterinin ardından Seymen Alayı, Ankara Kalesi’ne doğru yürüyüşe geçti. Cumhuriyet Müzesi önündeki kutlama ise Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Bando ve Korosu’nun seslendirdiği Cumhuriyet Marşları konseri ile devam etti.

Başkentlilerin ilgiyle izlediği seğmenler, yaklaşık 3 kilometrelik yürüyüş güzergahı boyunca halk oyunları gösterisi sundu. Ankara Kalesi’nde, göndere Türk Bayrağı çeken seğmenler, İstiklal Marşı’nı okudu.

Vali Şahin, burada yaptığı konuşmada, başkentin nice bin yıllar görmesini dileyerek, “Şanlı bayrağımız, Ankara Kalesi’nde hep dalgalanmaya devam etsin.” dedi.

- Reklam -