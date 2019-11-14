Ankara’nın akıllı taksileri

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş siyasi tartışmalar ve polemiklere girmek yerine ciddi projelere imza atıyor, sessiz ve derinden giderek önemli icraatlar yapıyor.

Bu çerçevede Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş seçim vaatleri arasında olan “Akıllı Taksi” projesinin prototipini tanıttı. Taksiye binen vatandaşların, trafik yoğunluğunu, kilometre bilgisini, taksimetredeki ücreti anlık göreceği, kredi kartı ve Ankara Kart ile ödeme yapabileceği Akıllı Taksi Projesinin tanıtımı için Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde bir toplantı düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, projenin taksicilere, müşterilere, belediyelere ve şehir ulaşımına çeşitli faydalar sağlayacağını söyledi.

Uygulamanın Türkiye’de ilk defa Ankara’da hayata geçirileceğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, “Akıllı Taksi Projesi tamamlandıktan sonra bu sistem Ankara’daki 8 bin 801 taksiciye ücretsiz olarak dağıtılacaktır.” dedi. Taksicilerin artık durakta müşteri beklemeyeceğini, müşterilerin uygulama sayesinde taksiciyi bulacağını ifade eden Yavaş, vatandaşların uygulamayı indirmesi halinde istedikleri taksiyi çağırabileceklerini anlattı.

Yavaş, proje sayesinde trafikteki dolaşımın azalacağını da anlatarak şunları kaydetti:

“Bizim Ankara için hazırladığımız akıllı kartlar yakında devreye girecek. Vatandaşlar mobil uygulamamızda kredi kartları ya da bu akıllı kartlarla taksi ücretlerini ödeyebilecekler. Taksilerde giderken müşteri gideceği yolu bilecek. Araca bindiği zaman peşinen kaç lira ödeyeceğini bilecek. Araçlarda ön ve arka kamera olacak.” dedi.

Akıllı Taksi Projesi uygulamasıyla taksi içerisinde unutulan kayıp eşyalar yer ve konum bilgisi alınarak sahibine iade edilebilecek. Uygulama, yabancı dil desteğiyle turistlerin kullanımına da açık olacak. Uygulamayla güvenlik ve emniyet birimlerince İçişleri Bakanlığı Genelgesi kapsamında yüz tanıma ile aranan kişilerin tespiti de yapılabilecek.

Taksi kullanmak isteyen bir müşterinin sürücü bilgilerini görebilmesi ve kendini emniyette hissedebilmesi çok önemlidir, gecenin bir vakti bir kadın taksi çağırdığında kimin geleceğini bilmesi ve gelenin canına, malına yada ırzına tasallut etmesi mümkün olmayan bir kişi olduğundan emin olması son derecede önemlidir.

Esas olarak taksi, dolmuş, otobüs ve servis kullanan sürücülerin bir kamu hizmeti yaptığı varsayılarak çok emin ve liyakatli kişilerden seçilmesi, kent yaşamı ve güvenliği için çok ama çok önemlidir.

Kent içi ulaşımda çağdaş teknolojilerden yararlanılması ve bu suretle daha etkin ve daha verimli bir kent ulaşım ağı kurulması mutlak bir gerekliliktir.

Bugünkü araç izleme teknolojileri ile sistemdeki her bir aracın trafik kurallarını ihlal edip etmediği anında tespit edilebilmektedir. Bu sistem özellikle şirketler ve filo yönetimleri tarafından zaten kullanılmaktadır, kentlerde aynı sistemin toplu taşım araçları ve sürücüleri içinde kullanılması son derecede büyük bir gerekliliktir. Böyle bir uygulama kentin hem trafik ve hem de asayiş güvenliğini büyük ölçüde arttıracaktır.

Yakın zamanda bir taksici Uber kavgasına şahit olmuştuk sorunu çözmek için Uber yasaklandı, iş yapamaz hale getirildi. Oysa doğru çözüm vatandaşın neden Uber gibi yabancı bir uygulamayı tercih ettiğini doğru anlayıp çözümü buna göre yapmaktı görünen o ki Ankara’da ki yönetim çözümü bu yönde aramış bir taraftan Uber ve benzeri sistemlerin sağladığı avantajlar tüketiciye sunulurken diğer taraftan da taksici esnafının zarar görmesi engellenmiş.

Umarım Sayın Başkan çok yakın bir zamanda taksi ve toplu taşımada elektrikli araçların kullanılmasını teşvik edecek önlemleri de alır ve böylece havası çok daha temiz bir Ankara’da yaşama imkanımız olur.