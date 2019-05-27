Ankara’nın 10 yılının gittiğini söyleyen Yavaş Ranta Geçit Yok

Hayata geçirdiği ve en kısa sürede geçireceği projeleri teker teker anlatan Başkan Yavaş, İmar rantları konusunda uygulanan yöntemlerin Ankara’yı bir 10 yıl geriye götürdüğünü ifade ederek bu yöntemleri değiştirdiklerini İmar planlarında ranta yönelik uygulamalara geçit vermeyeceklerini söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı’nın düzenlediği iftar yemeğinde Ankara’daki televizyonlar, internet siteleri ile günlük gazetelerin temsilcileri ve muhabirlerle bir araya geldi

Seçim süreci ve sonrasında yaşadıklarını aktaran Yavaş sohbet ortamında basın mensuplarının sorularını da cevapladı. İmar rantları konusunda uygulanan yöntemlerin Ankara’yı bir 10 yıl geriye götürdüğünü ifade eden Yavaş bu yöntemleri değiştirdiklerini belirterek İmar planlarında ranta yönelik uygulamalara geçit vermeyeceklerini söyledi.

Seçim sürenin ibretlik derecede çirkin geçtiğini söyleyen Mansur Yavaş, “Çok yoğun bir dönem geçirdik. Bu arada tabi basına da çok iş düştü. Ben 3’üncü defa aday oldum ama şimdiye kadar böyle bir seçim dönemi yaşamadım. Gerçekten umulmadık bir şekilde insanın haysiyetine, şerefine dokunan sözlerle bir seçim dönemi geçirildi. Biz 3 dönem içinde kişisel olarak kimselerle uğraşmamıza, sadece proje konuşalım dememize rağmen maalesef bu seçim dönemi gelecek kuşaklara ibret olacak kadar ağır geçti.

Bunların bir çoğunu yasal hakkımızı aramak suretiyle telafi etmeye çalıştık. Ancak biz savcılığı herhangi birisini ağır hakaretleri dolayısıyla şikayet ettiğimiz zaman hemen fikir özgürlüğü denilerek takipsizlik kararları verildi, itirazlarımızın hepsi reddoldu. Hukuk davaları yoluyla hakkımızı aramaya çalışıyoruz” dedi.

‘HAK YERİNİ BULDU’

Sonuç olarak açıkça söylüyorum hak yerini buldu diyen Yavaş, “Bu kadar yapılanların karşısında Ankara halkı gerekli cevabı verdi ve böyle kirli bir siyaseti reddettiğini gösterdi. Mazbatayı teslim aldıktan sonra hızlı bir şekilde çalışmalarımıza başladık ve verdiğimiz sözlerin hepsini tutmak için hazırlıklarımız devam ediyor. Projelerimizin hiç bir tanesi ayağı yere basmayan afaki projeler değildi. Nitekim bunların bir kısmını şimdiden uygulamaya başladık.

Söz vermiştik katılımcı olacaktık, şeffaf olacaktık. Geçen haftadan itibaren yaptığımız tüm ihaleler internetten canlı olarak yayınlanmaya başladı. Orada yapılan konuşmaları dahi herkes duyuyor ve takip ediyor. İhalelere katılım sağladık. Eskiden davet usulüyle belirli firmalar girerken şimdi çok sayıda firma girmeye başladı. En ilginçlerinden bir tanesi ANFA’nın ihalesi oldu. İhaleye girmek için bin 666 kişi dosya aldı ve yoğun bir katılım oldu. Geçen yıl da aynı yere yüzde 15 tenzilat veren firmalar katılımın çok olması nedeniyle aynı yeri aynı firma yüzde 60 indirim yapmak suretiyle aldı. Buda ihalenin şeffaf olmasının ve katılımın artırılması durumunda belediyenin aynı işi ne kadar ucuza yaptırdığının bir göstergesi oldu.

Bundan sonra tasarrufu son haddine kadar sürdürmeye makam araçlarıyla başladık. Gereksiz makam arabalarının hepsini kullanımdan kaldırıyor ve birçoğunu kiralık ihale ediyoruz. Seçimden önce tanıtım konuşmasında söylemiştim: ‘Belediye’de çakarlı araç kalmayacak’ diye. Zabıtanın, polisin ve gerekli araçların haricinde benim aracım dahil hiç bir araçta bundan sonra çakarlı araç olmayacak. Yayınladığımız bir genelgeyle de belediyenin tüm birimlerinde, şirketler dahil yapılacak ihalelerde önceden ilgililerine duyurulması, ilan edilmesi ve daha sonra en fazla katılımın sağlanarak ihale sürecinin de canlı yayınlanması için talimat verdim.

Bunun haricinde personelde önemli bir değişiklik olmadı. Maalesef birçok bakanlıktan bizimle çalışmak için belediyeye geçmek isteyen insanlarla ilgili yazılarımızı yazmamıza rağmen muvafakatların yüzde 95 oranında verilmediğini gördük. Bizden muvafakat alıp başka kurumlara geçmek isteyenlerin önünü açtık, onlar gidiyorlar. Dolayısıyla önemli ölçüde bir kadro değişikliği olmadı. Rakibim seçimden önce 25 bin işçi çıkaracağımı söylüyordu. Haksız, hukuksuz bir kişi dahi işten çıkarılmadı. Teröristler belediyede yuvalanacak dediler ama tam tersine açılıştan, mazbata töreninden itibaren belediye ve Ankara’nın her tarafı Türkiye Cumhuriyeti ibareleri ve Türk Bayraklarıyla donatıldı. Seçimden önce söylenen sözlerin bir çoğununda seçim propagandası olduğu anlaşılmış oldu” ifadelerinde bulundu.

‘İYİ NİYETLE ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ’

Yavaş, “Bizler iyi niyetli olarak çalışmalarımıza devam etmek istiyoruz. Yapacağımız projelerin hepsi Ankara halkını ilgilendiren projeler. Yani bize herhangi bir şekilde farklı siyasi parti gözüyle bakıp engellemeler olursa bundan benim şahsıma hiç bir şey gelmez. Ancak Ankara halkı zararı görecektir. Bunun mutlaka bilinmesi gerekir.

Bir diğer husus geçenlerde basına yansıdı. Ekrem İmamoğlu ve Aydın Belediye Başkanımız Özlem Hanım ile ilgili olarak. Birilerinden ifade almak, suçlamak istediler. Kulağınıza geliyordur, Ankara’da da aynılarını duyuyoruz. Bunlar demokrasi adına çok ayıp şeyler, üzüntüyle karşıladığımı ifade etmek istiyorum. Önce İstanbul’u halledelim, 6 ay sonra Ankara’yı da halledeceğiz sözleri Ankara’nın her yerinde yayılıyor ve resmi ağızlardan da yayılıyor.

Ben ortadayım, her şeyi açık bir insanım. 3 kez aday oldum. Benimle ilgili bir husus varsa şimdiye kadar defalarca kez ortaya çıkartmanız gerekirdi. Sonradan sonraya bir takım oyunlarla, Ankara halkının iradesini yok sayıp, o iradeyi ortadan kaldırmanın hem Türk demokrasisine zarar olduğu gibi hem de ekonomimize zararı olacaktır. Telafisi zor zararlar doğacaktır. Onun için bizler bir el uzattık. Seçildikten sonra hiç bir şekilde siyasi konulara girmeden, siyasetçilerin hiç birisine hakkımızda konuşmalarına rağmen cevap vermeden, söz verdiğimiz gibi bir kamu görevlisi olarak, sadece ve sadece işine odaklanmış bir an evvel Ankara’ya hizmet etmek için çırpınan, verdiğimiz sözlerin tümünü yerine getirmek için çalışan bir ekip görüntüsüyle işimize devam ediyoruz. Devamda edeceğiz bunlardan mutlaka siz basın mensupları da haberdar olacaksınız.

Sizlerin yaşadığı zorlukları da biliyoruz. Bunu yok sayamayız çünkü sizden bunu teyit etmek yerine dünyadaki basın özgürlüğü sıramıza baktığımız zaman, dünyadaki hukukun üstünlüğü sıramıza baktığımız zaman zaten bunları konuşmamızın gereği bile kalmıyor. Umuyorum ki sayın Cumhurbaşkanın Türkiye İttifakı sözü, umuyorum ki “Türkiye’nin tamamını kucaklarız, hep birlikteyiz, bu ülke hepimizin” sözleri gerçek olur ve Ankara’da da bizler çalışmamızı yaparken şu anda ki iktidarla birlikte sadece ve sadece Ankara için tüm çalışmaları yapmak arzusundayız. Sonuna kadar da böyle davranmaya devam edeceğiz, bizim çizgimiz bu yönde olacaktır” şeklinde konuştu.

SORU- CEVAP KISMI

Mansur Yavaş gündeme dair açılış konuşmasından sonra basından gelen soruları cevapladı.

Soru: Ankara başkent olmasına rağmen ulaşım sıkıntıları çekiyor bu konuda bir iyileştirme yapılacak mı? Önceki belediye başkanları seçim dönemlerinde belediye otobüslerini tahsis ediyordu bu durumda bir değişiklik olacak mı? şeklinde ki sorumuza

Yavaş: Biz belediye personelini hiç bir yere göndermeyeceğiz bu konuda söz vermiştik. Bazı etkinlikler için Kültür Bakanlığı EGO’ya fatura keserek görevlendiriyor ama seçim için otobüs kullanma gibi bir durum söz konusu olmayacak.

Gece ulaşımının hepsini iyileştireceğiz o konuda kararlıyız. Seçimde hep şunu söylemiştim: bir kişi için gerekirse bir otobüs gitmelidir. Ancak ulaşımda bir takım problemlerimiz var. EGO Genel Müdürlüğü için önerilen bir ismin muvafakat verilmesi için Sanayi Bakanlığına başvurduk henüz muvafakatı gelmedi. O geldikten sonra orada yeni bir ekip kurup Ankara’nın ulaşımını yeniden ele alacağız. 32 kilometre bir metro projesi de hazırlanıyor.

Soru: Personellerden herhangi bir çıkartma yapmadınız. peki, var olan personellerle çalışmalar yaparken bir dirençle karşılaştığınız dönemler oluyor mu? Geçmişe yönelik bir denetim süreci başlatacak mısınız?

Yavaş: Şirketlerin genel kurulunu yapmak için şirketlerin genel müdürlerinden imza istedik bir kısmı verdi, bir kısmı vermedi. Vermeyenler de görev değişikliği yaptık. Halbuki sayın Cumhurbaşkanı her fırsatta “seçilen kendi ekibiyle gelmeli, kendi ekibiyle gitmeli” der. Aslında bu rahatlığın bize verilmesi gerekir. Muvafakatlarında verilmesi gerekir ama maalesef verilmedi. Bizde onların yerine bir alt kademeden görevlendirme yapmak suretiyle hizmetlerimize devam ediyoruz.

Daha önceden de söylediğimiz gibi sadece ve sadece seçim zamanı şirketlerin devredilmek istenmemesinden dolayı neden devretmek istemiyorlar? diye soruyorsunuz. Bir şirketle ilgili ilk meclis toplantısında yaptığımız tartışmada, ateşli bir şekilde kavga çıkartmak isteyen bir meclis üyemizin bir yandan bir şirkette danışman olduğu, bir yandan da başka bir belediye şirketinde yolsuzluk yaptığı için 3 yıl 1 ay hapse mahkum olduğu ortaya çıkıyor. Şirketler henüz elimize geçmediği için harcamalar nedir görmüyoruz ama şirketlerin genel kurulu yapıldıktan sonra inceleyeceğiz. Eğer bir yolsuzluk varsa tabi ki üzerine gideceğiz ama sadece kusur bulmak hesabında değiliz.

ANFA’nın biz devralmadan önceki genel müdürü ayın seçimden önceki ayın 26’sında reklam ihalesi açıyor. Biliyorsunuz ki ANFA sadece ve sadece Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne iş yapar. Dolayısıyla böyle bir reklama ihtiyacı yok. 25’inde internetten yayınlıyor, 26’sında teklif alıyor 27’sinde onaylanıyor. Ayın 29’unda ise 40 gün sürmesi gereken bir iş olmasına rağmen hemen kabul ediliyor. Anlaştıkları şirketin billboardları kullanma yetkisi de yok. Seçimden önceki Cuma günü 1 buçuk milyon lira o şirketin hesabına geçiyor. Bu durumu savcılığa verdik. Buna benzer olaylar olduğu zaman tabi ki Ankaralının cebinden çıkan her kuruşun hesabını soracağız.

Soru: Belediye meclisinde bir takım engellemelere maruz kaldınız. Önümüzde ki yılın bütçe yapımında ve bürokratik işlemlerin yapımında zorlayıcı olması durumunda Ankara halkına ne mesaj vermek istersiniz?

Yavaş: Çok fazla zorlayıcı olamıyorlar çünkü belediye başkanı yetkileri oldukça fazla. Yani bazı önemli büyük yatırımlar ve borçlanmalar için meclisten karar almamız gerekebilir. Bunu canlı yayında Ankaralıya göstereceğiz. Ankara’nın hayrına olan her şeye onay vereceklerini zaten söylediler. Karşı çıkacaklarını çok fazla zannetmiyorum. Belediye başkanlarının yetkileri çok fazla. Birçok belediye başkanı acil ihtiyaçları olmasına rağmen benim yanıma gelmiyor, gelemiyor. Benim yanıma gelmeden de çözme ihtimalleri yok. Bende diyorum ki hepimiz Ankara’ya hizmet etmek için seçildik. Gelin oturalım, birlikte planlayalım ve hep birlikte Ankara’ya hizmet edelim.

Soru: Belediyeye ait toplam araç sayısı nedir? Net borç ne kadar?

Yavaş: Belediyenin 9 buçuk milyar borcu var. Bunların bir kısmı uzun vadeli EGO’nun, ASKİ’nin ve şirketlerin borcu. Şirketlerin borcu 1 milyara yakın bir rakam. Açıkçası bu borç için hiç bir yerde enkaz devraldık diye şikayette bulunmadım. Çünkü biliyorum ki dışarıya giden gelirleri belediye kaynaklarına aktardığınız zaman bunların bir çoğunu ödeyebileceğimizi ve çok kısa zamanda yatırım yapabileceğimizi biliyorum. Örneğin bundan sonra tüm otoparkları, billboardları belediye işletecek. Billboardların haricinde reklam yeri olarak kullanabileceğimiz tüm yerleri de belediye işletecek.

Biliyorsunuz daha önce hafriyat gelirleri belediyeye aktarılmıştı. Bunları yapıp tasarrufta yaptığımız zaman önemli ölçüde rahatlayacağımızı düşünüyorum.

Bir diğer husus imar rantlarıyla ilgili. Hatırlarsınız 2014 yılında hiç bir şekilde imar rantı verilen şahıslardan belediye para aktarılamayacağı söylenmişti. 2- 3 proje de belediye aynı yerden belediyeye hibe yer alma suretiyle ve aynı emsalde yer alma suretiyle bu rantın belediyeye gelebileceğini göstermiştir. Şu an da elimde 80 kadar dosya var. Bu dosyalara baktığınız zaman afaki bir şekilde her imar artışının yanına şuraya bir tane okul yapacaksınız, şuraya bir tane sağlık ocağı yapacaksanız şeklinde ibare konulmuş. Ne yapılacak, kaç paraya yapılacak belli değil.

İmar müdürüne ölçünüz nedir diye sordum. Yani verdiğiniz rant nedir, talep ettiğiniz nedir? Sessiz kaldı. Hepsini önümüze aldık yeniden değerlendireceğiz. Okul yapacaksak belediye kendi istediği yere, kendi okulunu yapar. Belediyenin bir başkasına rant verip okul yaptırmak gibi görevi yok. Bu durum şunu gösteriyor: Demek ki imar rantı verdiğiniz yerde bir şekilde belediyeye kaynak aktarabiliyormuşsunuz bu ortaya çıktı. Dolayısıyla Ankara bu konuda bir 10 yılını kaybetmiş oldu.

2014’te 10 yılda 30 kadar imar değişikliğinde tam 19 milyar lira rantın bir yere aktarıldığını televizyonlarda söylemiştim. Bu paraların hepsi belediyeye gelebilirdi. Bundan sonraki uygulamalarımız bu olacak. Eğer ki şehircilik plan ve ilkelerine aykırı olmayan böyle bir talep gelirse şeffaf bir şekilde belediye meclisiyle görüşerek oradaki rantın belediyeye paket halinde ev yapımı için aktarılacağını söyleyebilirim. Onun haricinde şehircilik plan ve esaslarına uymayan hiç bir imar artışını asla kabul etmeyeceğiz. Belediyede gündeme dahi almayacağız, olursa da veto edeceğiz.

Belediyemizde 4 tane arazi aracı var bunlardan 3 tanesi sayın Gökçek’e tahsis edilmiş. Bir tanesi zırhlı, iki tanesi normal. Yaklaşık değerleri 800 bin- 1 milyon lira arasında. O araçları da en kısa sürede satacağız. Belediyenin bu araçlara ihtiyacı yok.