Ankaralılardan Taşdelen’e ziyaret

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, AHİD Ankaralılar Derneği Başkanı Hilmi Yaman ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ve şube başkanlarını makamında kabul etti.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, AHİD Ankaralılar Derneği Başkanı Hilmi Yaman ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ve şube başkanlarını makamında konuk etti. Ankara’ya marka değerini yükselten eserler kazandırdığını ifade ederek Başkan Taşdelen’i kutlayan Hilmi Yaman, “Ankara’da taş üstüne taş koyan herkesten Allah razı olsun” dedi.

Cumhuriyet’in başkenti Ankara’nın bir tane olduğunu ve Ankara’ya hak ettiği değeri kazandıracak işler yapmayı sürdüreceklerini vurgulayan Taşdelen, “Mansur Başkan ile el ele verip marka değerini yücelteceğiz. Ankara’ya uzak kalan hizmetleri bu dönem el birliğiyle gerçekleştireceğiz. Ankara bizim, hepimizin. Ankara’da geri dönüşü olmayan kararlar alınarak uygulandı. Ortak akıl ile birçok sorun çözülebilirdi. Bu dönem ortak akıl ile halkın yararına çok önemli hizmetler yapılacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Ankara’nın eğitim, sağlık ve sanayi kenti olarak desteklenmesi gerektiğini belirten Taşdelen, Ankaralılık bilincinin öne çıkarılarak, Milli Mücadelede Atatürk’e sahip çıkan Ankara’nın layık olduğu, hak ettiği yere geleceğini söyledi.

Kutlama ziyaretlerinde konuklarını ağırlayan Alper Taşdelen’in bir diğer konuğu da Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan oldu. Başkan Taşdelen ile bir süre sohbet eden Karahan, yeni dönem için başarı diledi.