ANKARALILAR MÜJDE

ANKA PARK İHALESİ TAMAMLANDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı, Melih Gökçek tarafından yapılan ancak işletmeci firma bulunamadığı için tamamlamayıp açılamayan Anka Park ihalesi dün yapıldı.

İhaleyi GBM Ticaret -Çelik Ortak Girişim Grubu kazandı.

Bu ortak grup belediyeye 28 milyon lira ödeme yapacak. Bin kişiyi istihdam edecek olan Girişim Grubu ilk yıl 100 bin, ikinci yıl 200 bin, üçüncü yıl ise 500 bin Çinli turist getirecek.

Anka Park’a giriş ücretleri açıklanmazken giriş biletlerinden belediyeye yüzde 3 pay ödenecek.

Girişim grubu 29 yıl boyunca her yıl 26.4 milyon lira olmak üzere belediyeye toplamda. 765 milyon 600 bin lira ödeme yapacak.