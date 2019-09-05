Ankaralılar haydi EYT’lilere destek verin…

Sosyal medya fenomenleri, oyuncu ve şarkıcılar, geçtiğimiz gün eski eşi tarafından çocuğunun yanında boğazından bıçaklanan Emine Bulut'un ölümüyle ilgili sessiz kalmayarak sosyal medya hesaplarından sitem etti.
ANTALYA'da 4,5 yaşında teşhisi konulan, 14 yaşında tekerlekli sandalyeye mahkum olan futbol sevdalısı DMD kas hastası Tugay Tokat'ın (21) en büyük hayali, fırsat verilmesi halinde futbol yorumcusu olmak.
Hacire Akar bir anne. Her anne gibi kalbi evlat sevgisi ile dolu. Ciğer pâresi oğlu PKK tarafından dağa kaçırılmış. Mangal gibi yüreği olan bu anne de gitmiş HDP Diyarbakır İl Binası önünde oturma eylemi başlatmış.