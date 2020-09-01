Ankaralı taksiciler filyasyona destek verdiler

Korona Virüs Salgını kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri vakaya yakalanmış vatandaşlara veya şüphesi olanları sık sık ziyaret etmekte. Yurt dışından gelen vatandaşların ve izolasyona alınan vatandaşların denetimleri gerçekleştirilmekte. Bu kapsamda her gün binlerce evi ziyaret eden sağlık personeline bir destek de Ankaralı taksicilerden geldi.

Vaka ile mücadelede gösterdikleri özverili çalışmalara destek olmak isteyen Ankaralı taksiciler filyasyona gidecek sağlık personeline ücretsiz hizmet vereceklerini duyurdu. Destek için Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası önünde bir araya gelen taksiciler araçlarının son kontrollerini gerçekleştirdi.

Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Yiğiner’in de katıldığı etkinlikte Ankaralı taksicilerin devletin, milletin ve sağlık personelinin yanında olduğu ve olacağı mesajı verildi. Hergün 100 taksi ile İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerine destek olacaklarını belirten Yiğiner taksici esnafına teşekkür etti.

Taksiciler yönlendirilecek

Ankara Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Yiğiner, odaya bağlı bulunan 100 taksi ile her gün İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekiplerine destek vereceklerini açıkladı.

29 Ağustos 2020 tarihinde oda hizmet binasının önünde destek verecek taksicilerle buluşan Yiğiner mücadeleye destek olacaklarını belirtti. Yiğiner; “Hem sağlık çalışanlarımıza hem de devletimize destek olmak istiyoruz. İl Sağlık Müdürlüğü’ne ticari taksilerimizi yönlendireceğiz. Kendi ticari taksim virüs bitene kadar şoförümle birlikte çalışacak. Bu süreçte biz de hem sağlık çalışanlarımıza destek olacağız hem taksici esnafı olarak devletimizin yanında olacağız. 100’ün üzerinde taksici arkadaşımız buraya geldi. Bu iş bitene kadar biz de gönüllü olarak hiçbir ücret talep etmeden sağlık çalışanlarımızla birlikte filyasyon ekibinde görev alacağız. İnşallah bir an önce bu koronavirüsten ilimiz kurtulur. Biz de karınca kararınca elimizden gelen neyse bunu yapacağız” dedi. Başkan Yiğiner’in konuşmasının ardından destek verecek taksilere “İl Sağlık Müdürlüğü Filyasyon Ekibinde Görevlidir” yazılı stickerlar yapıştırıldı.