Ankaralı Seymen Turhan Temur, TARİHİ DEĞER TAŞIYAN GEMİ VE TEKNELERİN MODELİNİ YAPARAK, GELECEĞE MİRAS BIRAKIYOR

- Reklam -

Ankara Kulübü Derneği Seymen Divanı Üyesi Turhan Temur, tarihi değeri olan gemi ve teknelerin modellerini yapıyor. Temur, uzun yıllardır ahşap model gemi ve tekne yapımı ile hobi olarak uğraştığını ve bugüne kadar tarihi değer taşıyan onlarca gemi, tekne modeli yaparak geleceğe miras bıraktığını belirterek, “Seymenlikte müziği hissetmiyorsan oynayamazsın. Bir modeli yaparken de eğer o geminin, teknenin tarihini, hikayesini bilmiyorsan, içinde bulunduğu şartları hissetmiyorsan yapamazsın.” dedi.

Uzun yıllar hobi olarak ilgilendiği gemi modelciliğini emekli olduktan sonra iyice ilerlettiğini kaydeden Ankara Kulübü Derneği Seymen Divanı Üyesi Turhan Temur, “Model gemi yapımı işiyle uğraşmayı seviyorum. Günün yorgunluğunu üstümden atıyor, dinlendiğimi hissediyorum. Evimin çalışma odasında oluşturduğum sabit bir köşeden özel merakım ve ilgim olduğu için gemi, tekne, vapur modelleri yapıyorum. Geleceğe uzanan sürece miras olarak kalacak modellerimi satmıyor, bazılarını hediye ederken, bazılarını da koleksiyonuma saklıyorum.” dedi.

‘SABIR ÇOK ÖNEMLİ’

Model gemi yapımı işinde arzu edilen sonucu almak için sabırlı olmanın çok önemli bir faktör olduğunu dile getiren Temur, “Model yapımı, sanat sabır ilişkisini merkeze alan, günlük hayatta da sabırlı olmayı öğreten bir uğraş. Model gemi yapım işi tamamen el emeğine dayalı, incelik isteyen bir iş. Birebir aynı olması gerekiyor, onun için de çok uğraşman gerekiyor, uğraşman için de çok sabırlı olman gerekiyor. Genç, yetişkin her yaştan insanımız bu işi rahatlıkla yapabilir, yeter ki merak etsin ve istesinler.” ifadelerini kullandı.

‘PLANLI , ÖLÇEKLİ ÇALIŞIYORUM’

Uygulama planı ve ölçeği ile hareket ettiğini anlatan Temur, “Planlı, ölçekli çalışıyorum. Tüm modelleri yaparken hep ahşaptan faydalanıyorum. Modelci hurdacıdır, çöpçüdür. Ben en ufak bir tahta parçasını bile atmaya kıyamam, çünkü bunun mutlaka bir yeri vardır. Çok ince ve küçük parçalarla uğraşıldığı için el marifeti, el hassasiyeti önemli bir faktör. Ölçeğine göre; 20 metrelik bir tekne 50 cm olabiliyor. Ölçek boyası çok önemli. Mat boya kullanırız. Bir gemi modelinde en önemli kısmı ana omurganın düzgünlüğü ve postaların simetriği oluşturur. Kullanılan malzeme sert bir ağaçtan olmalıdır. Bordo döşemesi, işlemesi kolay olduğundan dolayı ayaus, ıhlamur, kestane ağacından olur. Ben bir model çalışmasında hepsini tek tek keserek yapıyorum. Modelciliği meslek edinmiş kişiler var. Birebir uyumlu olarak bilgisayar kontrollü CNC makineleri tezgahlarından çıkarılarak birbirinin tıpatıp benzeri onlarca maket yapılabiliyor. Ben hiç kit kullanmıyorum.” diye konuştu.

‘HİSSETMİYORSAN YAPAMAZSIN’

Gemi modelciliği sürecinde duygusal yönün önemine dikkat çeken Temur, şöyle konuştu: “Seymenlikte müziği hissetmiyorsan, oynayamazsın. Geminin tarihini ve hikayesini bilmiyorsan, içinde bulunduğu şartları hissetmiyorsan, modeli yapamazsın. Gemiler bende hep azmi, fedakarlığı, mücadeleyi çağrıştırır. Denizcilik ve gemiler çok ilgimi çektiği için hep bir canlandırma isteği oluştu bende. Şu an üzerinde çalıştığım Bandırma Vapuru için, yolculuk yapan Atatürk ve silah arkadaşlarının düşüncelerini, yaşadıkları duyguları hissetmeye çalışıyorum. Yoksa ben sevgimi, istek ve heyecanımı katamam modele. Aynı şekilde, Karadenizlinin denizle olan mücadelesini hissetmiyorsam, Karadeniz takası ve Karadeniz çektirmeyi yapamam.”

‘BANDIRMA VAPURU ANKARA KULÜBÜ’NE HEDİYE EDİLECEK’

Bugüne kadar onlarca gemi ve tekne modeli yaptığını ve bu hobisini sağlığı elverdiği müddetçe devam ettireceğini belirten Temur, şunları söyledi: “Karadeniz’in azgın suları ile mücadele eden teknelerimiz; Karadeniz Takası ve Karadeniz Çekmesi, Kalender/İstanbul Şehir Hatları Vapuru, Amerikan Savaş Gemisi Bonhomme Richard, Balina Avcı Gemisi yaptığım modeller arasında. Şimdi ise Samsun’da da bire bir yapılan ve müze olarak da yerinde gördüğüm Bandırma Vapuru üzerine çalışıyorum. Bandırma Vapuru’ndan bir adet daha yapacağım. O biraz da büyük olacak ve onu Atatürk’ün tarihi yolculuğunun hatırasına geçmiş ve gelecek arasından miras olarak kalması adına Ankara Kulübü’ne hediye edeceğim. Bir sonraki model hedefim ise Nusrat Mayın Gemisi olacak. Sağlığım yerinde olduğu müddetçe severek ve keyif alarak yaptığım, ahşap gemi modelciliği uğraşım olan hobimi sürdürmeye devam edeceğim.”