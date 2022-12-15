ANKARALI KADINLAR PELİN İÇİN SOKAĞA ÇIKTI: “BU VAHŞİ SALDIRI ASLA MÜNFERİT DEĞİL”

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Ankara Kadın Platformu’nun çağrısıyla toplanan kadınlar, 12 Aralık’ta Hoşdere Caddesi üzerinde eski eşi Mehmet E. tarafından silahlı saldırıya uğrayan ve yoğum bakımda yaşam mücadelesi veren Pelin C. için eylem yaptı. Ankara Kadın Platformu adına açıklama yapan Yasemin Özgün, “Şikayet için gittiği kolluk güçleri tedbir almak yerine, yaşadığı şehri terk etmesini söylemiş Pelin’e. Hala yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Pelin’e yöneltilen bu vahşi saldırı asla münferit değildir. Bizler bu erkeklik özgüveninin nereden geldiğini çok iyi biliyor, tanıyoruz” dedi.

MERVE SABCIOĞLU/ANKARA

Ankaralı kadınlar, 12 Aralık’ta Hoşdere Caddesi’nde eski eşi Mehmet E. tarafından silahlı saldırıya uğrayan ve kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi veren Pelin C. için eylem yaptı. 13 Aralık’ta Hoşdere Caddesi’ndeki Emekliler Parkında buluşan kadınlar, “Bir kişi daha eksilmeye tahammülümüz yok! Failleri cezasızlıkla ödüllendirmeyin” yazılı pankart ile Pelin C.’nin saldırgan Mehmet E. tarafından silahlı saldırıya uğradığı noktaya kadar yürümek istedi.

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Polis kalkanlarıyla barikat kurarak yürüyüşe engel olmak istedi. Bu esnada açıklama yapan, Ankara Kadın Platformundan Leylanur Mavili şunları söyledi:

“Olayın yaşandığı yerde, kız kardeşimize, kadın arkadaşımıza saldırdığı yerde açıklama yapmaya çalışıyoruz ve engellenmeye çalışılan bu. Ama hakkında uzaklaştırma kararı olan erkeği engellemediler. Bugüne kadar çocuk istismarını, kadın katliamını engellemedi. Bu memlekette cinskırım varken, kadın katliamı varken, kadınlar her gün üçer beşer ölürken bizlerin burada bir tane açıklama yapmasını engelleyemeyeceksiniz.”

“KORUMA KARARI ALTINDAYKEN BU SALDIRIYA MARUZ KALDI”

Kadınlar, polisle yaşanan kısa süreli gerginliğin ardından Pelin C.’nin vurulduğu yere yürüyerek basın açıklaması yaptı. Öncelikle yoğun bakımda yaşam savaşı veren P.C. için kan bağışı çağrısında bulunan Ankara Kadın Platformu’nun basın metnini Yasemin Özgün okudu. Özgün, şunları söyledi:

“Dün tam da burada bir kadın daha erkek şiddetine maruz bırakıldı. Arkadaşımız Pelin, boşandığı erkek Mehmet Eroğlu tarafından öldürülmeye çalışıldı. Üstelik de Pelin’i yaralayan fail, olay mahallinde tehditler savurmaktan çekinmeyerek ve Pelin’in ölmesini umarak bekledi. Uzun süredir boşandığı erkek tarafından tehdit edilen Pelin, devletin sözde koruma kararı altındayken bu saldırıya maruz kaldı. Şikayet için gittiği kolluk güçleri tedbir almak yerine, yaşadığı şehri terk etmesini söylemiş Pelin’e. Hala yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Pelin’e yöneltilen bu vahşi saldırı asla münferit değildir.

“CEZASIZLIK POLİTİKALARIYLA ERKEKLERİN SIRTINI SIVAZLAYAN ERKEK ADALETİ TANIYORUZ”

Bizler bu erkeklik özgüveninin nereden geldiğini çok iyi biliyor, tanıyoruz. İstanbul Sözleşmesini bir gecede feshetmeye çalışanlardan, kadın cinayetleri abartılıyor diyenlerden, o saatte ne işi varmış diyenlerden tanıyoruz! Cezasızlık politikalarıyla erkeklerin sırtını sıvazlayan erkek adaletten tanıyoruz. 8 Mart’ta, 25 Kasım’da yaşamak istiyoruz diyen kadınları işkenceyle gözaltına alanlardan tanıyoruz. 6 Yaşındaki bir kız çocuğunun maruz bırakıldığı cinsel şiddeti evlilik adı altında aklayanlardan ve buna göz yumanlardan tanıyoruz. Çıkar ilişkileri olan tarikatlarda, cemaatlerde, kurumlarda işlenen suçlara ‘Bir kereden bir şey olmaz’ diyenlerden tanıyoruz. Artık yeter demek için sokağa çıkan, haklarını arayan kadınları, LGBTİ+ları kriminalize etmeye çalışan iktidar ve yandaşlarından tanıyoruz.

Bireysel silahlanmaya karşı hiçbir önlem almayanlar, önlenebilir kadın cinayetlerini kader kisvesi altında geçiştirmeye çalışıyor. 6284’ü uygulamayanlar, katilleri, çocuk istismarı faillerini yargılamak yerine aklayanlar kadına yönelik şiddet azalmış gibi göstererek bununla övünüyorlar. Kadın cinayetlerinin son 10 yılda 3 kat artması elbette ki AKP iktidarının kadın düşmanı politikalarının eseridir.

Sokaklarda tedirgin dolaşmak istemiyoruz. Pelin’in verdiği yaşam mücadelesi hepimizin mücadelesidir. Her gün bir arkadaşımızın haberiyle uyanmak istemiyoruz. Artık bir kişi bile eksilmeye tahammülümüz yok! Artık yeter diyoruz! Kadın düşmanı politikalarınıza boyun eğmiyoruz! Bireysel silahlanmaya hayır diyoruz! Erkek adalet değil gerçek adalet istiyoruz!”