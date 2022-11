Ankaralı kadınlar KADEM’in tanışma toplantısında buluştu ‘Demokrasi Hayatın Olmazsa Olmazı’

- Reklam -

Ankara’daki Kadem (Kadın ve Demokrasi Derneği) Temsilciliği genç bireylerle tanışma kahvesi gerçekleştirdi. Kadem’in Ankara’daki vizyonu ile ilgili bilgilendirme yaptı.

HAZAL ERGEN

Kadem (Kadın ve Demokrasi Derneği) Ankara Temsilciliği’nde tanışma kahvesi eşliğinde gençleri Kadem’e teşvik etme etkinliği düzenlendi. Organizasyona birçok genç birey katılım gösterdi.

‘Her Alanda Desteğimiz Var’

Kadem Ankara Temsilcisi Asiye Güneş, kahve yapımı ile ilgili bilgilendirme gerçekleştirirken gençleri Kadem’e yönlendirdi. Kadem’in misyonundan bahsedildi. Genç Kadem Ankara Başkanı Zeliha Sağlam: “Başlangıçtan bu yana çok farklı oldu. Genç Kadem Ankara sorumluluğunu devraldığımda kolay bir görev olmayacağını biliyordum. Sizin desteğiniz de çok önemli, hepimiz size güveniyoruz. Beraber yol yürüyeceğimize inanıyoruz, Genç Kadem’i yeni tanıyanlar oldu. Biz yine Kadem olarak hak savunuculuğu, sivil aktivite, kadınlara fırsat eşitliğinde yer verme, akademik destekte bulunma gibi yine şiddetin her türlüsüyle mücadele manasında da çalışmalara yer veriyoruz. Genç Kadem olarak daha çok Genel Merkez işbirliği ile çalışmalarını sürdürüyor, farkındalık programımız oluyor. Korona sürecinde de hizmetimiz oldu. Genç Kadem olarak hijyen ile ilgili objeler dağıttık. Sahadaki insanları bilgilendirmeye çalıştık. Sizler gibi gençlerle beraber sunduk. Ben de ekibin gönüllü parçasıydım. Geçen yıl Genç Gönüllü Elçiler diye bir proje gerçekleştirdik. Bu projede 30 genç kız, bu alana ilgi duyan, üniversiteli olarak katıldı. Onlarla Ankara’nın en uzak ilçelerine gittik, Çubuk’ta turşu kurduk, Ayaş’ta salça yaptık, Beypazarı kurusuna eşlik ettik, paketleme yaptık, kadınlar nasıl zor şartlarda çalışıyor, onları gördük. Genç kızlarımızın bakış açısı gelişti. Buna dair neler yapabileceğimizi, girişimciliği konuştuk. Kadın Kooperatifleri’nin önemini konuştuk, rehber olarak yer aldık. Böyle deneyimler kazandık.

Bunlar bizimle beraber olduğunuz sürece sizlerin de yaşayacağı şeyler. Sizler devam ettireceksiniz. Faaliyetlerimize bakarsak gençlere yönelik konuşursak bir kamp düzenlemeyi düşünüyoruz. Buradan istişarelerimiz olacak, neler yapabileceğimi sizlerden gelen talepler doğrultusunda konuşacağız. Aktif görev almak isterseniz bunu tartışacağız. Daimi olarak burada bulunmak isteyen arkadaşların benimle irtibata geçmesi önemli. Kim görev istiyorsa vereceğiz. Başka projeler üreteceğiz, sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapacağız. Gençlik liderliği programları düzenlenebilir. Sizlerin fikirlerine açığız. Siz isteyin, biz yapalım. Her konuda destek oluruz, bu ortamı ders çalışmak için sohbet etmek, istişare almak için kullanabiliriz. Buralar hep açık, gençlerle dolsun istiyoruz. Benim iki gün izin günüm var, burada kullanıyorum. Herkes elini taşın altına koyuyor bu şekilde. Hakkaniyet, sorumluluk, güven gibi değerlerle hareket ediyoruz. Varoluşta eşitlik, sorumlulukta adalet bizim sloganımız. Böyle 52 temsilciliğimiz var. Dinlediğiniz için teşekkür ederim, tanıştığıma çok memnun oldum. İyi ki varsınız” şeklinde konuştu.

‘Demokrasi Hayatın Olmazsa Olmazı’

Kadem Ankara Temsilcisi Asiye Güneş, konuşmasında şu sözlere yer verdi: “Adımız, Kadın ve Demokrasi biliyorsunuz, demokrasi hayatın olmazsa olmazı. Ancak haklarımızı bilirsek kadın hakları, çocuk hakları gibi boyutlarda o zaman demokrasiyi uygulamış oluruz. Mesela çocuk bile bir oyun hakkı olduğunu bilmeli. Kadınların her alanda bilinçlenmesi için protokol yapacağız. Daha önce de yaptık, bunu farklı bir formatta Kadem Ankara olarak hayata geçireceğiz. Bunları size, ailenize duyurmuş olalım şimdiden.”

Her Kitleden İlgi Var

Her bölümden, meslekten, çalışan çalışmayan katılımcı bayanlar, kendilerini tek tek tanıttı, Kadem’de yer almak istediklerini belirtti. Yeni üye olacakların adı alınarak Kadem’e kayıtları gerçekleştirildi.

-Fatma Mehlika Kuzu: “Ben bir yıldır üyeyim buraya. Asiye Hoca ile de ‘Gönüllü Elçiler’ programında tanıştık. Ben aktif bir insanım, sosyal medyadan da takip ediyorum. İlahiyat mezunuyum. Çocuk Gelişimi de okuyorum. Çok sık geldiğim için burası artık benim ailem oldu.”

-Bahar Batu: “Doğma büyüme Manisalıyım, 25 yaşındayım. İlahiyat mezunuyum, aynı zamanda Celal Bayar Üniversitesi Kamu Yönetimi 2. sınıf okuyorum. Zeliha’nın çalışma arkadaşıyım, Cumhurbaşkanlığı’nda çalışıyorum. Aslında Genç Kadem Manisa İl Sorumlusuyum hala. Ankara’ya çok yeni taşındım, görevi devretmeye çalışıyorum, Allah’ın izniyle layıkıyla yapacağız. 18 yaşından beri sivil toplum kuruluşlarının içerisindeyim. Yaklaşık üç buçuk yıldır Türkiye Gençlik Vakfı Manisa İl Kadın koordinatörlüğü yaptıktan sonra Genç Kadem İl Sorumluluğu verildi. Buraya destek olmaya çalışacağım, hepiniz hoş geldiniz.”

-Feyza Deligöz: “Aslen Bayburtluyum, doğma büyüme Almanyalıyım. Kadem’de bulunmak istedim.”

-Rüveyda Özen: “Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmetler bölümü mezunuyum. Kadem’le Zeliha arkadaşım sayesinde tanıştım. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda projelerde aktiftim hala gönüllülük çalışmalarına devam etmekteyim.”