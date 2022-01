Ankaralı Genç Sinemacılar Sabancı Vakfı 6. Kısa Film Yarışmasından ödülle döndü

Sabancı Vakfı’nın “Kısa Film Uzun Etki” sloganıyla bu sene altıncısını düzenlediği Kısa Film Yarışması’nın kazananları belli oldu.

“Yeni Dünyada Yeni Meslekler” temasıyla bu yıl yine online düzenlenen yarışmanın ödül töreni Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan’ın ev sahipliğinde ve Zeynep Atakan’ın sanat yönetmenliğinde gerçekleşti. Jüri üyeleri ve yarışmacıların online bağlandığı, pek çok sanatseverin Sabancı Vakfı YouTube hesabından takip ettiği canlı yayında ödüller sahiplerini buldu.

Ankaralı altı genç sinemacının finale kaldığı yarışmada üçüncülük ödülü Said Sakıp Demir’in yönetmenliğini yaptığı ‘Yaren’ filminin oldu. ‘Sufle’ ile Efe Tuncay ve ‘Kadraja Girmeyen Pandemi’ ile Kenan Olpak mansiyon ödülünü alırken, bu sene ilk kez verilen Sosyal Etki Ödülü de yine ‘Kenan Olpak’ın oldu. Ödül almaya hak kazananlar; 6. Kısa Film Yarışması’nın jürisi Türkiye’den ödüllü oyuncu Öykü Karayel ve sinema yazarı Melikşah Altuntaş ile dünyaca ünlü ödüllü yönetmenler Michel Franco ve Blerta Basholli ile ödüllü aktör Ingvar Sigurdsson’ın ve Evrim Kuran, Gamze Elibol ve Yörük Kurtaran’dan oluşan Sosyal Etki Jürisi’nin değerlendirmeleriyle belirlendi.

Birincilik ödülü “Ziyaretçi” isimli filmiyle “Zafer Geyikçi”nin oldu

“Ziyaretçi” filmiyle birinci olan Zafer Geyikçi’nin ödülünü Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı açıklarken, “Kırmızı Elbise” filmiyle ikinci olan Emre Sezgin’in ödülünü Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan ve “Yâren” filmiyle üçüncü olan Said Sakıp Demir’in ödülünü de yarışmanın Sanat Yönetmeni Zeynep Atakan açıkladı. Mansiyon ödüllerine layık görülen “Sufle” filminin yönetmeni Efe Tuncay’ın ve “Kadraja Girmeyen Pandemi” filminin yönetmeni Kenan Olpak’ın ödülünü yarışmanın jüri üyesi Melikşah Altuntaş açıkladı. Dereceye giren filmlerin birincisi 25 bin TL, ikincisi 20 bin TL, üçüncüsü 15 bin TL ile ödüllendirildi.

Ödül töreninde yaptığı konuşmada; toplumsal etkileri ön plana çıkaran sinemanın, yaşamdaki birçok olayı farklı türler üzerinden aktaran, adeta topluma ayna tutma özelliği olan çok önemli bir sanat dalı olduğunu belirten Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, “Toplumsal sorunları sanat yoluyla ele aldığımız yarışmamızın önemli ve fark yaratan bir özelliği var; o da her yıl farklı bir toplumsal soruna dikkat çekiyor olması. Geçen yıl, ‘Değişen İklimler, Değişen Hayatlar’ olarak belirlemiştik temamızı. 2021’de hem ülkemiz hem de dünyada yaşanan afetleri ve iklim aciliyetinin etkilerini düşününce, aslında, ne kadar isabetli bir temaya dikkat çektiğimizi gördük. Yine, pandeminin tüm dünyada başlattığı değişimle birlikte bazı işler önemini yitirirken, bazı mesleklerinse, yıldızının parladığını görüyoruz. Ve tüm bu değişim ve dönüşümün odağında, pandemiyle birlikte öne çıkan dijitalleşme ve teknoloji var. Biz de yaşanan bu değişim ve dönüşümü, gençlerin gözünden ortaya koymak istedik. İşte bu sebeple, 6. Kısa Film Yarışması’nın temasını da ‘Yeni Dünyada Yeni Meslekler’ olarak belirledik. Teknoloji ve dijitalleşme ile meslekler değişiyor, dönüşüyor. Yarışmamıza başvuran sanatçılarımızın filmlerinde, meslek seçiminde yaş, cinsiyet ve engelliliğe yönelik eşitsizliklerin, gelecekte ortadan kalkacağını vurgulamaları umutlarımızı arttırıyor. Özellikle zaman, mekân, çevre ve mesafe gibi sınırların dönüşerek, tüm bireylerin hayata daha üretken ve katılımcı olmasını sağlayacağını görüyoruz. Sahne ve performans sanatlarının hem üreten hem de izleyen tarafındaki dönüşümü, bu değişime iyi bir örnek. Dijitalleşme ile mesafeler ortadan kalıyor ve biz böylece sanata, her şeye rağmen erişebiliyoruz.” dedi.

Her yıl sinema dünyasında yaptıklarıyla ses getiren isimlerden oluşan jüri üyelerine, bu yıl Sosyal Etki Jürisi’ni de eklediklerini söyleyen Güler Sabancı, “Yarışmamızın bu sene öne çıkan bir özelliği de sivil toplum alanında daha fazla etki ve farkındalık yaratması amacıyla, sivil toplumun önemli temsilcilerinden oluşan bir sosyal etki jürisi oluşturmaktı. Ana jürimiz, finalist filmleri, sanatsal kriterleriyle değerlendirirken, sosyal etki jürisi de bu filmleri, toplumsal farkındalık yaratmak istediğimiz temaya uygunluğu açısından değerlendirdi.” diyerek yarışmanın 6. yılında hayata geçirdikleri yenilik ile ilgili de bilgi verdi.

İlk yılında “Mülteci Kadınlar”, ikinci yılında “Çocuk İşçiler”, üçüncü yılında “Ayrımcılık”, dördüncü yılında “Dijital Yalnızlık”, beşinci yılında “Değişen İklimler, Değişen Hayatlar” ve altıncı yılında da “Yeni Dünyada Yeni Meslekler” teması ile düzenlenen Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması, bugüne kadar Türkiye’nin her bölgesinden; Avusturya, Belçika, Fransa, Hindistan ve Kanada’nın da aralarında bulunduğu pek çok ülkeden başvuru aldı.