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Ankaralı esnaf kısa çalışma ödeneği desteği için süre uzatımı talep etti

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Başkanı Mehmet Yiğiner, kısa çalışma ödeneği desteğinin mart ayı sonunda sonlandıralacağını belirterek, “Esnaf ve sanatkarlar olarak beklentimiz bu desteğin uzatılması yönündedir.” ifadesini kullandı.


Yiğiner, yazılı açıklamasında, istihdamı koruma tedbirleri kapsamında nakdi ücret desteği süresinin ve işten çıkarma yasağının 17 Mart’tan itibaren 2 ay daha uzatıldığını fakat kısa çalışma ödeneğiyle ilgili bir düzenlemenin olmadığını kaydetti.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında bir yılı aşkın süredir esnaf ve sanatkarların ekonomik anlamdaki mağduriyetine destek verebilmek amacıyla devletin çeşitli katkılar sağladığına dikkati çeken Yiğiner, bu desteklerin başında da mart sonu itibariyle sona erecek olan “kısa çalışma ödeneği”nin geldiğini belirtti.


Desteğin devam ettirilmesi çağrısında bulunan Yiğiner, şunları kaydetti:
“Esnaf ve sanatkarımıza, bir nebzede olsa nefes aldıran uygulamaya ilişkin sürenin uzatılmasının ülkemizde normalleşe adımlarının uygulamaya geçtiği şu dönemde sağlayacağı fayda yadsınamaz bir öneme sahiptir. Esnaf ve sanatkarlar olarak beklentimiz kısa çalışma ödeneği desteğinin uzatılması yönündedir. Bu talebimizi esnaf ve sanatkarlarımız adına Hükümetimize arz ediyoruz.”

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Etiketler: Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Başkanı Mehmet Yiğinerkısa çalışma ödeneği desteği
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