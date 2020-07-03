Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda Gıda, Tarım, ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkındaki kanun tasarısında konuşan CHP İzmir Milletvekili Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır, yapılmak istenen değişiklikleri özensiz ve nitelikten yoksun olarak değerlendirdi. Torba Kanun tekliflerinin de özensiz ve nitelikten yoksun yönettikleri Türk tarımı gibi olduğunu ifade eden Sındır, düzenlemeyle üreticilerin çaresizlik içerisine itildiğini, Orman Kanunu yeniden değiştirilerek yeni tesislerin yapılabilmesinin önünün açıldığını söyledi.