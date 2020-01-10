MKE Ankaragücü’nün Hırvat futbolcusu Ante Kulusic, ”Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Burada bulunduğum süre içerisinde de her zaman elimden geleni yapacağım” dedi.

İkinci devre hazırlıklarını Antalya Belek’te sürdüren Ankaragücü’nde başarılı savunma oyuncusu Ante Kulusic, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulundu. Ligin ikinci yarısı için fazla zamanları olmadıklarını bildiklerini kaydeden Ante Kulusic, ”Konyaspor maçına çok az bir zamanımız var ama ligin ikinci yarısı için hazır olacağımızı düşünüyorum. Çünkü burada çok iyi çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

”HER MAÇA BİR SAVAŞMIŞ GİBİ ÇIKACAĞIZ”

Türkiye’de ligin ikinci yarılarının daha da zor geçtiğini dile getiren Kulusic, ”Takım olarak bunun bilincindeyiz. Bizim için her maç bir final olacaktır. Her maça bir savaşmış gibi çıkacağız, inşallah sonunda da iyi çalışarak ligde kalmayı başarırız” diye konuştu.