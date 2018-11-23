Spor Toto Süperlig’in 13. haftasında karşı karşıya gelecek olan Ankaragücü ve Beşiktaş maçı Osmanlı Stadı’nın zemininin kötü olmasından dolayı maçın Kayseri’de oynanmasına karar verildi.

Spor Toto Süper Lig kulüplerinden MKE Ankaragücü’nün maçlarını oynadığı Osmanlı Stadı’nda hafta başından beri yapılan rutin incelemeler esnasında, son bakım çalışmaları sırasındaki hatalı uygulamalar sonucu saha zemininin futbol oynanmayacak ve sporcu sağlığını riske edecek durumda olduğu tespit edildi.

Bu gelişme üzerine MKE Ankaragücü-Beşiktaş müsabakasının, aynı tarih ve saatte Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu’nda oynanmasına karar verildi. Kararın ardın sosyal medya hesaplarından TFF’ye isyan eden Ankaragücü taraftarı takımlarının maça çıkmaması yönünde yönetime çağrıda bulundu.

Ankaragücü Taraftarı TFF’yi Protesto Etmeye Hazırlanıyor

Ankaragücü taraftarı sosyal medya hesaplarından örgütlenerek TFF’yi saat 18.00 da protesto etmeye hazırlanıyor.

Osmanlıspor ve Gençlerbirliği’de Dışarda

Öte yandan maçlarını yine Osmanlı Stadı’nda oynayan Spor Toto 1. Lig kulüpleri Gençlerbirliği ve Osmanlıspor da saha zemini futbol oynanacak hale gelinceye kadar maçlarını başka stadyumlarda yapacak.