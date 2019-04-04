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4 Nisan 2019
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‪Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında karşılaşacağımız Fenerbahçe maçını hakem Mete Kalkavan yönetecek. ‬
‪Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında karşılaşacağımız Fenerbahçe maçını hakem Mete Kalkavan yönetecek. ‬
Spor Gündemi ve HaberleriAnkaragücü

Ankaragücü Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Editör Editör

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‪Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında karşılaşacağımız Fenerbahçe maçını hakem Mete Kalkavan yönetecek. ‬

‪Kalkavan’ın yardımcılığını Bahattin Duran, Mustafa Emre Eyisoy ve Volkan Bayarslan yapacak. ‬

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Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

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