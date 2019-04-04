Ana Sayfa Spor Gündemi ve Haberleri Ankaragücü Ankaragücü Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında karşılaşacağımız Fenerbahçe maçını hakem Mete Kalkavan yönetecek. Spor Gündemi ve HaberleriAnkaragücü Ankaragücü Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu Editör - 4 Nisan 2019 5 0 Facebook Twitter Google+ Linkedin Pinterest Mix ReddIt Telegram VK Digg WhatsApp LINE Email Print Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında karşılaşacağımız Fenerbahçe maçını hakem Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan’ın yardımcılığını Bahattin Duran, Mustafa Emre Eyisoy ve Volkan Bayarslan yapacak. EtiketlerAnkaragücüFenerbahçeMete Kalkavan Facebook Twitter Google+ Linkedin Pinterest Mix ReddIt Telegram VK Digg WhatsApp LINE Email Print Önceki İçerikGüvenlik Gerekçesiyle Mazbatası Verilmedi Editörhttps://sonsoz.com.tr RELATED ARTICLES Spor Gündemi ve Haberleri Okay’lı Emre’li Celta Vigo üstünlüğünü koruyamadı Editör - 4 Nisan 2019 Okay Yokuşlu ve Emre Mor'un formasını giydiği Celta Vigo, 2-0 öne geçtiği karşılaşmada deplasmanda Huesca ile 3-3 berabere kaldı. Devamını Oku Spor Gündemi ve Haberleri Trabzonspor seriyi sürdürmek istiyor Editör - 4 Nisan 2019 Trabzonspor, yarın sahasında konuk edeceği Antalyaspor karşısından da 3 puanla ayrılarak puan serisini sürdürmeyi hedefliyor. Devamını Oku Spor Gündemi ve Haberleri Arda Turan: Fatih Terim’i aradım… Editör - 4 Nisan 2019 Medipol Başakşehir'in yıldız futbolcusu Arda Turan, Buket Aydın ile 40 Programı'nda önemli açıklamalar yaptı. Devamını Oku SONSÖZ YORUMLARI İptal Lütfen yorumunuzu girin Lütfen adınızı girin Yanlış bir e-posta adresi girdinizLütfen e-posta adresinizi girin Adımı, e-postamı ve web sitesini bir daha ki girişim için kaydet. This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed. Bu Haberler Kaçmaz! ‘Yapay zekanın faydalarını iş süreçlerinde görmeye başladık’ Editör - 4 Nisan 2019 Yapay zekanın kullanıldığı alanların başında da süreç otomasyonu (%52), kredi derecelendirmesi(%45) ve veri yönetimi (%43) geliyor. Kodlama teknolojiden fazlasını öğretiyor 4 Nisan 2019 Netanyahu, Putin görüşmesi için Moskova’da 4 Nisan 2019 Eşi ölünce uyuşturucu kuryesi olmuş 4 Nisan 2019