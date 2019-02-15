Süper Lig’in 22. haftasında yarın deplasmanda Akhisarspor’la karşılaşacak Ankaragücü’nde teknik direktör Mustafa Kaplan, maç öncesinde yaptığı açıklamada, camia olarak galibiyete kenetlenip Kasımpaşa maçından 3 puan aldıklarını, aynı başarıyı Akhisarspor karşılaşmasında da göstermek istediklerini söyledi.

Futbolcuların moral ve motivasyonunun yüksek olduğunu belirten Kaplan, “Kasımpaşa karşılaşmasında futbolcularımız çok iyi mücadele ettiler. Hepsini tek tek kutluyorum. Alınan bu galibiyet camiamıza ve takımımıza büyük bir moral kaynağı oldu. Çalışmalarımıza yoğun bir şekilde sürdürdük. Takımımıza yeni katılan futbolcularımız büyük oranda takıma adaptasyon sağladılar. Akhisarspor karşılaşmasında, Kasımpaşa maçında sakatlanan Tiago Pinto ve sarı kart cezalısı durumuna düşen Thibault Moulin’nin dışında bir eksiğimiz yok. Hedefimiz galip gelmek” şeklinde konuştu.

Ankaragücü taraftarlarının takımın 12. gücü olduğunun altını çizen Kaplan, “Akhisar maçında da tüm taraftarlarımız birlik ve beraberlik içinde takımımıza destek olmalı. Ankaragücü müthiş ve coşkulu bir taraftar kitlesine sahip. Onların desteği ile çok önemli başarılar elde edeceğimizi düşünüyorum. Hakemlerimize de güveniyorum ve adil bir yönetim sergileyeceklerine inanıyorum” dedi.