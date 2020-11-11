Ankara’dan Hatay’a fidanlar can olacak

Hatay’ın Belen ilçesinde Ekim ayında çıkan ve tüm Türkiye’yi üzen orman yangınından dolayı yok olan ağaçlar için Ankara Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, 32 bin belediye personeli adına Hatay’a 32 bin fidan gönderileceğini açıklamasının ardından hazırlanan çam fidanları yola çıktı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi doğal afetler başta olmak üzere arama-kurtarma faaliyetleri ve orman yangınlarında da diğer illerle dayanışma çalışmalarına imza atıyor.

Ekim ayında Hatay’ın Belen ilçesinde çıkan orman yangının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Hatay’a 32 bin belediye personeli adına fidan gönderileceğini açıkladı. Yangından zarar gören yerlerin temizlenerek dikime hazır hale getirilmesinin ardından 32 bin çam fidanı Ankara’dan Hatay’a gönderildi.

“DOĞA’NIN YENİDEN YEŞİLE KAVUŞMASI İÇİN”

Başkan Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden Hatay’a fidan desteği vereceklerini, “Hatay’daki yangın yüreklerimizi sızlattı. Doğanın yeniden yeşile kavuşması için 32 bin mesai arkadaşımız adına Hatay’a 32 bin fidan bağışında bulunuyoruz” notuyla paylaştı.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan 2 yaşındaki 32 bin çam fidanı araçlara yüklenerek Hatay’a ulaştırıldı. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Hasan Muhammet Güldaş, iller arasında dayanışmanın önemine dikkat çekerek, şöyle konuştu:

“Türkiye’miz için ayrı bir anlamı olan Hatay ilimizde çıkan talihsiz yangın herkesi çok üzmüştü. Ankaralılar da bundan büyük üzüntü duydular. Başkanımız Mansur Yavaş’ın yönlendirmesi ile 32 bin personelimiz adına 32 bin fidanı Hatay’a gönderdik. Maddi değeri çok büyük olmayabilir ama önemli olan burada acıları paylaşmak. Hataylı kardeşlerimizin yanlarında olduğumuzu göstermek istedik. Bu vesile ile Hatay’a tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”