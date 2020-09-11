Ankara’daki vaka artışlarının nedeni düğünler ve gençler

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son günlerde Ankara’da görülen vaka artışlarında, kentte genç nüfus oranının fazla olması, tatil ve memleket dönüşü virüsün başkente taşınması, nişan, sünnet ve özellikle sokak düğünlerinin fazla yapılmasının etkili olduğuna dikkat çekilerek, seyrin azalmaması halinde yeni tedbirlerin söz konusu olabileceği belirtildi.



Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Ankara’da Kovid-19 vakalarındaki artışlara ilişkin, değerlendirmede bulundu.

Kovid-19 salgınının Türkiye’de son bir ay içinde tekrar yükselişe geçtiğine işaret eden İlhan, Koronavirüs Tablosu’na yansıyan verilere göre özellikle son birkaç gündür başkentin yeni vaka sayısında zirve yaptığını söyledi.

İlhan, “Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasına baktığımızda, Ankara’nın neredeyse her tarafının kıpkırmızı olabildiğini görebiliyoruz.” dedi.

“Ankara’da genç nüfus fazla”

Salgının başında İstanbul’un yeni vaka sayısında ilk sırada yer aldığını anlatan İlhan, son dönemde ise Ankara’daki artışların nedenlerinin ortaya konulması gerektiğini ifade etti. Prof. Dr. İlhan, sözlerine şöyle devam etti:

“Neden başkentte durum böyle, dediğimizde, aslında bunun iki nedeni var. Bunlardan biri, Ankara’da düğün, sünnet, nişan gibi törenlerin çok fazla olması, hatta sokak düğünlerinin çok fazla olması önemli bir etken. Her ne kadar kısıtlama gelmiş olsa da bu zamana kadar yapılanlar, vakalardaki artışın nedenlerinden biri. Bunun yanı sıra Ankara’da genç nüfus fazla. Genç nüfus bir araya çok fazla geliyor ve genç nüfusun gelmesiyle birlikte hastalık birbirine bulaşıyor ve kişiler enfekte oluyor. Sağlık Bakanımızın açıklamasında da gördük ki virüse en çok sahip olanlar 25-49 yaş arasındakiler. Tanı alan 1700 kişiye bakıldığında 64’ünün 14 yaş altında ve 226 kişinin de 15-24 yaş arasında olduğunu biliyoruz. Neredeyse tanı alan her 6 kişiden biri 24 yaş altında gençler ve çocuklar. Bu kişiler de virüsü bulaştırıyorlar, çevreye taşıyorlar.”

İlhan, Ankara’da yaşayanların yazın memleketlerine ve kısmi olarak da tatil beldelerine gittiğini, bu durumun da enfekte kişi sayısının artmasında etkili olduğunu söyledi.