Ankara’daki bazı büyükelçilikler, Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren’in (YHT) kılavuz lokomotifle çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.

Başkent’te meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenler için başkentteki diplomatik misyon şefleri, sosyal medya hesaplarından taziye mesajı yayımladı.

ABD’nin Ankara Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Bugün Ankara’da meydana gelen elim tren kazasında hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarına Amerika Birleşik Devletleri adına en içten taziyelerimizi sunuyoruz. Bu büyük acıyı paylaşıyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz” mesajını yayımladı.

İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott da, kişisel Twitter hesabından, Ankara’da meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifa dilediğini bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger de, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tren kazasında hayatını kaybeden ve yaralananlar için büyük üzüntü duyduklarını kaydederek, “AB Türkiye Delegasyonu olarak kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Türkiye’ye en içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz” dedi.

Pakistan’ın Ankara Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda tren kazasında hayatını kaybedenlere başsağlığı dilenerek yaralılar için acil şifa dileğinde bulunuldu. Pakistan Büyükelçiliği açıklamasında, şu ifadeler kullanıldı:

“Pakistan hükümeti ve halkı bugün Ankara’da meydana gelen trajik tren kazasında ölenler için başsağlığı diler ve yaralananların acil şifası için dua eder. Düşüncelerimiz ve dualarımız, Türkiye’nin kardeş halkıyla, kazanın kurbanlarıyla ve ölenlerin aileleriyle beraberdir.”