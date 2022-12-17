Ankara’da yoğun sis etkili oldu

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Umutcan ÖREN/ANKARA, (DHA)- ANKARA’da gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, günün ilk ışıklarıyla birlikte şehrin büyük kısmında hakim oldu.

Ankara’da gece saatlerinde başlayan sis, günün ilk ışıklarıyla beraber etkisini artırdı. Şehrin yüksek kesimlerinde etkili olan sisin görüş mesafesini azaltması nedeniyle, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.

Oluşan sis nedeniyle, şehir merkezindeki yüksek katlı binaların üst kısımları tamamen sise büründü. (DHA)

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