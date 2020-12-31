Ankara’da yeni yıl kutlamalarının odağı Kızılay’da sessiz yılbaşı

Ferhat EKİNCİ- Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)- ANKARA’da, 2021’in ilk dakikalarında geçen yıllarda yılbaşı gecelerinde kutlama merkezi olan Kızılay Meydanı, kısıtlamalar nedeniyle bu yılbaşını sakin geçirdi. Meydanda görevli polisler, koronaviris önlemleri kapsamında katılımın olmadığı meydanda birbirlerinin yeni yılını kutladı.

Başkent’te yılbaşlarının en kalabalık yeri Kızılay, 2021 yılına girerken boş kaldı. Koronavirüs salgını nedeniyle ilan edilen 80 saatlik sokak kısıtlaması ile kentteki cadde, meydan ve sokaklar boş kaldı. Eğlencelere ve renkli görüntülere sahne olan Kızılay’da yalnızca görevli polisler ve belediye çalışanları kaldı. Polis telsizinden, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz’ın polislerin yeni yılını kutladığı mesajlar iletildi.

Sokak kısıtlaması nedeniyle emniyet ekipleri, kentin belirli yerlerine uygulama noktası kurdu. Emniyet ekipleri, gece boyunca sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetimlerde bulunacak.

FOTOĞRAFLI