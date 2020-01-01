Ankara’nın Altındağ ilçesinde bir binanın giriş katında çıkan yangında, 4 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı. Dumandan etkilenen çok sayıda kişi de hastaneye kaldırıldı.

​Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi 439. Sokak’taki 4 katlı Umut Apartmanı’nın giriş katında, saat 06.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale etti. Yangın sırasında üst katta mahsur kalanlar ise itfaiye merdiveni ile tahliye edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıktığı dairede yapılan incelemede, Seyfi G., Semih A., Naci C. ve henüz ismi öğrenilemeyen 1 kişinin cesedi bulundu. Yangında yaralanan 4 kişiyle dumandan etkilenen çok sayıda kişi ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.



Ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

CENAZELER ADLİ TIP KURUMU’NA KALDIRILDI

Ankara’nın Altındağ ilçesinde çıkan yangında aynı evde hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Ardından eve giren olay yerine inceleme ekipleri çalışma başlattı. Acı haberi alıp gelen ölenlerin yakınları ise gözyaşı döktü.

GENÇLER YILBAŞINI KUTLAMIŞ

Yangında ölen Semih Akbaş’ın 7 arkadaşı ile birlikte dedesi Hüseyin Akbaş’a ait evde bir araya geldiği, gençlerin burada yılbaşını kutladığı ortaya çıktı. Elektrikli sobadan çıktığı tahmin edilen yangının ilk anları, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

VALİLİK: 4 ÖLÜ, 8 YARALI

Ankara Valiliği, 4 kişinin öldüğü yangınla ilgili açıklama yaptı. Yanginda 8 kişinin de yaralandığı belirtilen açıklamada, “Karapürçek Mahallesi’nde Çarşamba günü saat 05.45 sularında 4 katlı bir binanın giriş katında çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi de yaralanmıştır. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam etmektedir” denildi.