Kasaplar Çarşısı yeniden inşa ediliyor

ANKARA’nın Kızılcahamam ilçesinde, 3 ay önce çıkan yangınla kullanılamaz hale gelen Kasaplar Çarşısı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca hazırlanan projeyle yeniden inşa ediliyor. Bakan Murat Kurum, “8 Temmuz itibarıyla inşaat çalışmaları başlatıldı. 2021 yılı sonunda bitirilmesini hedefliyoruz. Bölgede çalışmalar tüm hızıyla sürüyor” dedi.

Kızılcahamam’daki Kasaplar Çarşısı’nda, 8 Nisan’da çıkan yangında, 15 iş yeri kullanılamaz hale geldi. Çevre vr Şehircilik Bakanlığı’nca kullanılamaz hale gelen Kasaplar Çarşısı’nın yeniden inşası için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, 9 bin 381 metrekarelik aynı alana kurulacak çarşının projesi hazırlandı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından ihalesi 28 Haziran’da yapılan çarşının inşaat çalışmaları, 8 Temmuz’da başlatıldı. Yeni çarşı inşaatının bu yılın sonunda tamamlanması hedefleniyor.

- Reklam -

‘2021 SONUNDA BİTİRİLMESİNİ HEDEFLİYORUZ’

Bakan Kurum, DHA’ya yaptığı açıklamada, projeye Kasaplar Çarşısı’nın bitişiğinde bulunan Manavlar Çarşısı’nın da dahil edildiğini belirterek, “Kızılcahamam’da yanan Kasaplar Çarşısı’nı en kısa sürede yeniden inşa edeceğimizin ve bu süreçte çarşı esnafımıza, kira ve taşınma yardımı yaparak hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğimizin sözünü vermiştik. Hızla gerçekleştirdiğimiz hasar tespit çalışmalarımızın ardından, yanan çarşının yanında bulunan Manavlar Çarşısı’nı ve şehir merkezindeki otopark sorununu rahatlatacak kapalı otoparkı da projemize dâhil ederek, 26,5 milyon TL toplam bedelli prestij projemizi başlattık. Yöresel dokuya uygun şekilde yeniden inşa edilecek olan Kasaplar ve Manavlar Çarşısı esnafına yapılan yardımlar da tüm hızıyla devam ediyor. 2021 yılı sonunda bitirilmesini hedefliyoruz. Esnafımızın ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını tüm detaylarıyla karşılayacak projelerimiz ile Kızılcahamam’a değer katacağız” dedi.

KİRA YARDIMI

Ayrıca yangın sonrası bakanlıkla anlaşmaya varan, iş yerinden çıkacağına dair protokol imzalayan veya iş yerini boşaltan esnafa 15 bin lira taşınma yardımı ödemesi yapıldı. Buna ek olarak kira yardımları ise her iş yerine aylık 3 bin TL olarak belirlendi. Kira ödemesi desteğine yaklaşık 8 ay devam edilecek. Kasaplar ve Manavlar Çarşısı için planlanan toplam 405 bin TL’lik taşınma yardımının 360 bin TL’lik kısmı, Kızılcahamam Belediyesi’ne yapıldı.