1 Haziran’da başlatılan yeniden açılma süreci ardından Haziran ortasında başlayan Türkiye genelindeki vaka artışları Temmuz ayı boyunca artarak devam etti. Yaklaşık 33 günde binli rakamların altına indirilebilen yeni vaka sayısı, son günlerde tekrar artış gösteriyor ve 900-1000 aralığında seyrediyor Ankara’da ise covid -19 vaka artışları maalesef ilk zamanlardaki seviyelere ulaşmış durumda.

Ankara Tabip Odası yaptığı açıklamada son günlerde yaşanan vaka sayısındaki artışla birlikte Ankara’da sadece covid-19 hastalarına sağlık hizmeti sunan pandemi hastanelerin servis ve yoğun bakım ünitelerinin yüzde yüz doluluk oranlarıyla hizmet verdiğini, pandemi hastaneleri dışındaki kamu sağlık kuruluşlarının yoğun bakımlarında da ciddi sıkıntılar yaşanmadığını belirtti..

Ankara’da yapılan pandemi değerlendirme toplantısının ardından ise İl Sağlık Müdürlüğü, hastanelerden klinik servis yatağı sayısının en az yüzde 50’sinin Covid yatağı olarak ayrılmasını, boş yoğun bakım yataklarının tamamının Covid yoğun bakım yatağı olarak ayrılmasını ve ilçe devlet hastanelerinin yoğun bakım hastaları dışında hasta sevkinin yasaklanması talimatını verdi. Aynı zamanda yatışlar ertelenirken, cerrahi vaka alımları da durduruldu.



Covid-19 salgını nedeniyle Ankara’daki yoğun bakım ünitelerinin dolduğu açıklamasıyla gündeme gelen CHP Ankara Milletvekili Murat Emir’de, filyasyon çalışanlarının temaslı hastalara doğrudan ilaç tedavisine başladığını ileri sürdü Emir, “Hastaneler dolmuş durumda, filyasyon çalışanları, sahada temaslı hastalara yetişemez durumda. Bakanlık, çaresizlikten evde ilaç tedavisine başladı” dedi.



Ankara Tabip Odası’nın “Başkent’te günlük vaka sayısı bine yaklaştı” açıklamasını da hatırlatan Emir, şunları dile getirdi

“Sağlık Bakanlığı, Ankara alarm veriyor uyarımızı ciddiye almadı. Rakamları çarpıtarak, halkı yanıltmaya çalıştı ancak, gelinen durum ne kadar haklı olduğumuzu ortaya koydu. İl sağlık müdürlükleri, özellikle büyükşehirlerde filyasyon çalışanlarına, ‘belirtisi olan hastalara test yapmak ve hastaneye yönlendirmek yerine, tetkik ve tahlil yapmadan doğrudan ilaç tedavisine başlayın’ talimatı veriyor. Bir hekim olarak şunu söyleyebilirim, belli ilaçlar herkese verilemez, hastanın EKG, kan biyokimya testlerinin yapılması gerekir. Bu yapılmaksızın direkt filyasyon çalışanlarının, şikayet üzerine bu ilaçları vermesi tıbben de kabul edilemez. Bakanlık, ipin ucunu kaçırdı ve çaresizlikten evde ilaç tedavisine başladı.”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’da sosyal medya hesabından vatandaşları uyararak Başkent’te covid-19 artışı nedeniyle belediyeye ziyaretleri sınırlandırdıklarını belirtti.

Vaka artışları nedeniyle yetkililerin uyarılarını maalesef vatandaşlar olarak pek dikkate aldığımızı düşünmüyorum. Gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanları nasıl üstüne düşeni yerine getiriyor ise biz de üstümüze düşeni yerine getirmeliyiz. Maske , mesafe ve temizlik kuralına dikkat etmeliyiz. Eğer virüs bu hızla yayılmaya devam ederse Ankara’da bir şehir hastanesi değil birkaç şehir hastanesi bile yetmez.

Bu virüsle ilgili mücadelenin bitmediğini aklımızdan hiç çıkarmayalım. Mücadeleyi kazanmanın yolu da kurallara uymaktan geçiyor.