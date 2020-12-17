Ana Sayfa Haberler Ankara’da uyuşturucu satışı nedeniyle çatışma: 2 ölü
Kategoriler: Öne ÇıkanYerel Haberler

Ankara’da uyuşturucu satışı nedeniyle çatışma: 2 ölü

Ankara’da uyuşturucu satışı nedeniyle husumetli olan iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada, 2 kişi hayatını kaybetti. Polis kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Altındağ ilçesinde Çamlıtepe Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu madde satışı nedeniyle husumetli olan 2 grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada, ‘Dalin’ lakaplı İ.A. ile yanındaki Suriye uyruklu A.A. ağır yaralandı. İhbar üzerine polis ekiplerinin gelmesi ile şüpheliler olay yerinden kaçtı. Şüpheliler, kaçarken yaralılardan İ.A’yı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yakın bir noktaya bıraktı. Diğer yaralı A.A. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 

MAMAK’TAKİ ÇATIŞMAYA KARIŞAN İSİMLER OLDUĞU BELİRLENDİ

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada olayda hayatını kaybeden Suriye uyruklu A.A. ile yaralanan İ.A.’nın 3 Kasım’da Mamak ilçesinde Aykut D.’nin öldürüldüğü, Abdulkadir D.’nin de yaralandığı silahlı çatışmaya karıştıkları belirlendi. Soruşturma sürüyor.  

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ankara’da, uyuşturucu madde satışı nedeniyle husumetli olan 2 grup arasında çıkan silahlı çatışmada ağır yaralanarak, yakınları tarafından Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin önüne bırakılan İsmail Altun da doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.  

Editör

Paylaş
Yayınlanma Tarihi
Editör
Etiketler: AnkaraÇatışmaSilahlı çatışmauyuşturucu satıcıları
42 saniye önce

Son Haberler

Arkadaşını borcunu ödemediği için bıçaklayıp, öldürmüş

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)- ADANA’da arkadaşı Veysel Emre’yi (28) bıçaklayarak öldüren Mehmet Can G. (25), tutuklandı.…

4 dakika önce

Samanlıkta çıkan yangın ahıra sıçradı: 15 büyükbaş telef oldu, sahibi ağladı/ Ek fotoğraflar

4 dakika önce

Oğlunun kapıyı üzerine kilitleyip gittiği yaşlı kadını itfaiye kurtardı

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)- ADANA’da oğlunun 'pazara gidiyorum' diyerek kapıyı üzerine kilitlediği görme engelli Pakize Köle…

5 dakika önce

SMA hastası Hamza’nın annesi: Tedavisi için 54 günü kaldı

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde yaşayan Abauljout çiftinin, SMA hastası oğulları Hamza'nın ABD'de…

5 dakika önce

Tarlaya bırakılan gübreyi yiyen hayvanlarının yarısı öldü

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Derik ilçesi kırsal Dumanlı Mahallesi Beşkavak mezrasında, otlamaya çıkarılan Şeyhmus…

5 dakika önce

Lastik botta sürüklenen 23 kaçak göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek…

5 dakika önce