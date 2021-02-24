Ankara’da uyuşturucu satıcılarına operasyon

Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Keçiören Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti üzerine yaptıkları çalışmalarda Keçiören ilçesi Hisar Mahallesi Yabangülü Sokak’ta otomobille uyuşturucu ticareti yapacağı tespit edilen G.G., Ö.A. ve K.A.’yı operasyonla yakaladı. Polisin yaptığı aramada, 33,5 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerden Ö.A., yakalanan uyuşturucu maddenin G.G. ve kendisine ait olduğunu itiraf etti. G.G. ve Ö.A. gözaltına alınırken, K.A. serbest bırakıldı. 2 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda ise 70 gram eroin, 370 gram esrar, 36 adet Extacy hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirtilen 10 bin 150 lira ele geçirildi. 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Öte yandan, G.G. ve Ö.A.’nın uyuşturucu ticareti yapmak, çocuğa cinsel istismar, hırsızlık ve kasten adam yaralama gibi birçok suçtan kayıtlarının olduğu belirtildi.
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