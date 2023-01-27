Ankara’da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

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Murat BEKMEZCİ- Düzgün Barış DENİZ/ANKARA, (DHA)- ANKARA’da 32 adrese yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı, 4 milyon 500 bin lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi.

Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen 34 şüpheli belirlendi. Teknik ve fiziki takibin ardından özel harekat polisinin desteğiyle sabah eş zamanlı operasyon yapıldı. Belirlenen 32 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerden 11’i gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 2 kilo 200 gram eroin, 6 kilo 500 gram esrar, 42 gram kokain, 91 sentetik hap, 5 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 2 ruhsatsız 7,65 mm çapında tabanca, 7 tabanca fişeği ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin 4 milyon 500 bin lira olduğu belirtildi. Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. (DHA)

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