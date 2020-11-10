Ankara’da uyuşturucu operasyonlarına 40 tutuklama

ANKARA’da polis tarafından 2-8 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 338 şüpheliden 40’ı tutuklandı.

İl Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 2-8 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 338 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerleri ile üzerlerinde yapılan aramalarında 58 kilo 7 gram esrar, 1 kilo 2 gram eroin, 2 kilogram bonzai ve 5 bin 600 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 40’ı tutuklanarak cezaevine gönderildi.