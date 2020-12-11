Ankara’da, uygulama noktasına dalan otomobil zincirlemeye kazaya neden oldu: 4 yaralı

Halk arasında 'akıllı lens' olarak bilinen göz içi mercekler konusunda uyaran Doç. Dr. Aylin Kılıç, "Akıllı mercek diye bir mercek yok. Şu anda piyasada kullanılan hiçbir mercek o kadar akıllı değil. Yakın gözlüklerden kurtulmak için katarakt ameliyatlarında da kullanılan çok odaklı veya 3 odaklı göz içi mercekler reklam amacıyla kullanılan akıllı mercek tanımı yüzünden kamuoyunda yanlış beklentilere ve gereksiz ameliyatlara yol açabiliyor" dedi.