Ankara’da ulaşıma zam

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) maliyetlerinin yüzde 1000’den fazla arttığını belirterek ulaşımda zam yapılacağını duyurdu.



“Başka çaremiz kalmadı” ifadesi kullanılırken; 6.5 TL olan tam bileti 9.5 TL’ye, 3.5 TL olan öğrenci bileti 4.75 TL’ye, 90 TL’lik aylık sınırsız öğrenci abonmanı ise 140 TL’ye yükseldi.

Zamlı tarifenin 15 Ocak’tan itibaren uygulanacağı belirtilirken, belediyeden yapılan açıklamada şöyle denildi:



“EGO Genel Müdürlüğü otobüslerinde kullanılan 1 metreküp CNG (sıkıştırılmış doğal gaz) fiyatı 2019 yılının Nisan ayında 1,67 TL iken günümüzde 20.77 TL’ye yükselmiştir. Maliyet yüzde 1000’den fazla artmıştır.



EGO Genel Müdürlüğünün 2022 yılı Kasım ayı toplam gideri 382 milyon TL’dir. Toplam bilet geliri ise 120 milyon TL’dir. Aylık zarar 262 milyon TL’dir. Bu zarar aylarca vatandaşlarımız için ABB bütçesinden sübvanse edilmiştir. Ancak maliyet yükü ve vergiler günden güne artmıştır.



ABB’NİN DOĞAL GAZ KULLANIMI TİCARİ AMAÇLARLA DEĞİL, HALKIN UYGUN FİYATA ULAŞIMI İÇİN YAPILMAKTADIR. DOLAYISIYLA TARİFE VE VERGİLENDİRMESİ DE AYNI KISTASLARA GÖRE GERÇEKLEŞTİRİLMELİDİR. CNG’DE KULLANILAN DOĞAL GAZ, TÜM TÜRKİYE’DE KULLANILAN DOĞAL GAZIN BİNDE 28’İDİR.



Ankara Büyükşehir Belediyesinde yakıt maliyetinin düşüklüğü ve çevreci olması nedeniyle CNG’li otobüs filosu kurulmuştur. Bu konu diğer belediyelere göre en büyük CNG’li otobüs filosuna sahip (yüzde 84) belediye olması nedeniyle en fazla Ankara Büyükşehir Belediyesini etkilemektedir.



Şu anda tam bilet 6.5 TL, öğrenci bileti 3.5 TL, öğrenci abonmanı ise aylık 90 TL’dir. UKOME toplantısında alınan yeni karara göre 15 Ocak 2023 tarihi itibariyle -üzülerek belirtiyoruz ki- tam bilet 9.5 TL, öğrenci bileti 4.75 TL, öğrenci abonmanı ise aylık sınırsız 140 TL olarak belirlenmiştir.



Bu süreçte kamu toplu ulaşımında kullanılan CNG fiyatında vatandaşlarımızın lehine yeni tarife düzenlemesi yapılması için Sayın Cumhurbaşkanına, ilgili Bakanlıklara ve BOTAŞ’a durum arz edilmiştir. Bu düzenlemenin yapılmaması halinde bilet fiyatlarına tekraren zam yapılması zorunlu olacaktır. Aksi halde EGO’nun faaliyetlerini sürdürmesi mümkün gözükmemektedir”

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