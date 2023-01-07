ANKARA’DA ULAŞIMA ÜST ÜSTE ZAM YAPILMAMASI İÇİN GİRİŞİMLERİMİZ SÜRECEK

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EGO Genel Müdürlüğü otobüslerinde kullanılan 1 metreküp CNG (sıkıştırılmış doğal gaz) fiyatı 2019 yılının Nisan ayında 1,67 TL iken günümüzde 20.77 TL’ye yükselmiştir. Maliyet yüzden 1000’den fazla artmıştır.

EGO Genel Müdürlüğünün 2022 yılı Kasım ayı toplam gideri 382 milyon TL’dir. Toplam bilet geliri ise 120 milyon TL’dir. Aylık zarar 262 milyon TL’dir.

CNG’DE KULLANILAN DOĞAL GAZ, TÜM TÜRKİYE’DE KULLANILAN DOĞAL GAZIN BİNDE 28’İDİR. Ankara Büyükşehir Belediyesinde yakıt maliyetinin düşüklüğü ve çevreci olması nedeniyle CNG’li otobüs filosu kurulmuştur. EGO’da hizmet veren 1863 adet otobüsün yüzde 84’ü CNG’lidir.

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Bu konu otobüs filosundaki yakıt seçeneği açısından SADECE Ankara Büyükşehir Belediyesini ilgilendirmektedir.

Şu anda tam bilet 6.5 TL, öğrenci bileti 3.5 TL, öğrenci abonmanı ise aylık 90 TL’dir. Bu koşullarda -üzülerek belirtiyoruz ki- tam biletin 9.5 TL, öğrenci biletinin 4.75 TL, öğrenci abonmanının ise aylık sınırsız 140 TL olması ilk UKOME toplantısında gündeme alınacaktır.

Bu süreçte kamu ulaşımında kullanılan CNG fiyatında vatandaşlarımızın lehine yeni vergi düzenlemesi yapılması için BOTAŞ ile görüşme gerçekleştirilecektir. Bu düzenlemenin yapılmaması halinde bilet fiyatlarına tekraren zam yapılması zorunlu olacaktır. Aksi halde EGO’nun faaliyetlerini sürdürmesi mümkün gözükmemektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

EGO Genel Müdürlüğünün 2022 yılı Kasım ayı giderleri:

– Doğal Gaz: 140.5 Milyon TL

– Elektrik: 65.7 Milyon TL

– Personel: 111.2 Milyon TL

– Mazot: 26,5 Milyon TL

– Bakım ve Onarım: 30 Milyon TL

– ÖHO ve ÖTA Destekleri: 8 Milyon TL

KASIM AYI TOPLAM GİDER: 382 MİLYON TL

KASIM AYI TOPLAM BİLET GELİRİ: 120 MİLYON TL

AYLIK ZARAR 262 MİLYON TL’DİR.