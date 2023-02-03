ANKARA’DA UCUZ, TEMİZ ET KUYRUĞU: “EN ÇOK HÜKÜMETİN HATASIDIR BU BEKLEYİŞİMİZ”

- Reklam -

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent Mobil Market ile ucuz et satışına başladı. Mobil Market’in ilk durağı olan Abdi İpekçi Parkı’nda uzun kuyruk oluşturan vatandaşlar bir yandan “Altı saattir bekliyorum. Uygulama güzel, sabaha kadar da beklerim” derken bir yandan “En çok hükümetin hatasıdır bu bekleyişimiz” sözleriyle piyasadaki et fiyatlarına tepki gösterdi.

MERVE SABCIOĞLU/ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne (ABB) ait Ankara Halk Ekmek Fabrikası’nın Ramazan ayı sonuna kadar 25 ilçeyi gezerek Ankaralıları uygun fiyatlı etle buluşturacağı ‘Başkent Mobil Market’ uygulamasının ilk durağı olan Sıhhiye’de vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Ucuz ve güvenilir et almak isteyen vatandaşlar, Abdi İpekçi Parkı’nda açılan Mobil Market’in önünde kuyruk oluşturdu.

- Reklam -

Sonsöz Gazetesi’ne demeç veren, şehit eşi olduğunu ve aldığı aylık ile geçinemediğini ifade eden Pakize Gençer isimli vatandaş şunları söyledi:

“Mansur Yavaş bir tane. Altı saattir bekliyorum. Uygulama güzel, sabaha kadar da beklerim. Benim eşim TTK’da göçükte kaldı, maden ocağında. Vallahi yetmiyor aylık. Şu an şehit karısı oluyorum ben ama yetmiyor. 6 bin alıyorum.”

“DÖRT SAATTİR KUYRUKTA BEKLİYORUM. 6 BİN LİRA MAAŞIM VAR, YETMİYOR.”

Bir başka emekli vatandaş, Mustafa Telli ise uygulama hakkında şunları söyledi:

“Dört saattir bekliyorum. İlk zamanlar biraz karışıklıklar olur ama çok güzel. Vatandaş et alamıyor. Yani hiç olmazsa burada yüz lira daha ucuz alıyoruz, dört saattir bekliyoruz burada. 74’teki kuyrukları çıkaran medya burayı da görsün. 2023’te dört saattir kuyrukta bekliyorum. Emekliyim ben. 6 bin lira maaşım var. Yetmiyor, beklemek zorundayım.”

“YURTDIŞINDAN GELİYORUM. ORADA İNSANLAR ÇOK RAHAT ETE ULAŞABİLİYOR”

Yurtdışında yaşadığını belirten Eren Ağ isimli genç vatandaş ise şöyle konuştu:

“Şu an halk açlıktan ölüyor belli ki. Yaklaşık 45 dakikadır bekliyoruz. Daha da epey sıra var, herhalde bir 45 dakika daha bekleriz, öyle gözüküyor. O da sırf iki kilo et almak için. Uygulamadan memnunuz. Aslında yurtdışından geliyorum. Yurtdışında etin kilosu 8 Euro ve biz saatlik 15 Euro ücrete çalışıyoruz. Yani orada insanlar çok rahat ete ulaşabiliyor. Böyle bir sıkıntı yok ama bu sanırım herhalde ya Afrika ülkelerinde var, bir de Türkiye’de var diye düşünüyorum. Dünyanın başka hiçbir yerinde yoktur böyle uygulama. Etin lüks olduğunu ben burada gördüm açıkçası. Temiz olduğu için buraya geldim ama insanlar da görüyorum ki durumu olmadığı için geliyor. Çok içler acısı bir durum. Gerçekten Türkiye’nin durumuna çok üzülüyorum.”

“BU DAHA İLK GÜN, ZAMANLA DAHA GÜZEL OLUR”

Kuyrukta bekleyen bir vatandaş belediyeden “Daha sıcak bir ortam olursa daha iyi olur marketlerde satılırsa. Her markette olursa bu kadar sıra da olmaz” talebinde bulundu. Başka bir vatandaş ise uzayan kuyruğa “En çok hükümetin hatasıdır bu bekleyişimiz. Hükümetin hatasıdır, hükümetin hatasıdır!” sözleriyle isyan etti. Diğer vatandaşlar ise “Bu daha ilk günü. Zamanla daha da güzel olur” ve “Temiz et yiyeceğiz. Ucuz et alacağız” sözleriyle uygulama hakkındaki görüşlerini dile getirdi:

Uygulama kapsamında; özel olarak tasarlanarak Başkent Mobil Market’e dönüştürülen EGO otobüsü, 25 ilçeyi gezerek yüzde yüz yerli besi hayvanlardan temin edilen et, kıyma ve tavuk ürünlerini uygun fiyatlarla Ankaralılarla buluşturacak.

Kıymanın kilosunun 139,50 TL, kuşbaşının kilosunun 149,50 TL olduğu Mobil Market’te tavuk ürünlerinin kilosu ise 30,95 TL ile 65,95 TL arasında değişiyor. Uygulamadan mümkün olduğunca çok vatandaşın yararlanabilmesi için kişi satışlar kişi başı 2 kilogram ile sınırlı tutuluyor.

Her hafta başka bir ilçeye gidecek olan Başkent Mobil Market’in haftalık satış programı ABB’nin sosyal medya hesapları üzerinden duyuruluyor.