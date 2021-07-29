Ankara’da, TIR dorsesinde 147 kaçak göçmen yakalandı

Caner ÜNVER/ŞEREFLİKOÇHİSAR (Ankara), (DHA)- ANKARA’nın Şereflikoçhisar ilçesinde durdurulan bir TIR’da ülkeye yasa dışı yollarla giriş yapan 147 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı’nca göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; Şereflikoçhisar ilçesinde göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisine ulaşıldı. Ekipler, gündüz saatlerinde Ankara- Niğde otoyolu üzerinde durdurulan bir TIR’da arama yaptı. TIR içerisinde ve dorse kısmında ülkeye yasa dışı yollarla giriş yapan 5 Pakistan, 142 Afganistan uyruklu toplam 147 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı yapan 2 organizatör şüphelisi yakalandı.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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