Ankara’da terör örgütü PKK/KCK/PYD’ye operasyon: 21 gözaltı kararı (2)

10’U GÖZALTINA ALINDI

Ankara’da terör örgütü PKK/KCK/PYD’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 21 şüpheliden 10’u düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 6’sının sosyal medya hesapları üzerinden örgüt adına eylem ve faaliyetlerde bulunan paylaşımları ile terör örgütünü ve elebaşını destekleyici, övücü faaliyetlerde bulunduğu, diğer 4’ünün ise örgütün gençlik yapılanması olan sözde ‘Devrimci Gençlik Hareketi’ içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlendi. Bu kişilerin evlerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman, 2 kurusıkı tabanca ve 21 adet 7,65 mm çapında mermi ele geçirildi. Diğer 11 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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