Ankara’da taksi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

- Reklam -

Umutcan ÖREN/ ANKARA, (DHA)- ANKARA’nın Çankaya ilçesinde, taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Çankaya Kolej meydanında meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen sürücünün kullandığı taksi ile U.C.G. yönetimindeki 34 EYM 994 plakalı otomobil, Aksu Caddesi ile Ziya Gökalp Caddesi kesişiminde çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü U.C.G. ile takside yolcu olarak bulunan S.G. ve taksi şoförü yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Taksi şoförünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

- Reklam -