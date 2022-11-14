Ankara’da şüpheli çanta alarmı

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Mehmet Serkan ŞAFAK- Muhammet BAYRAM/ ANKARA, (DHA)- ANKARA’da yol kenarında bırakılan şüpheli çanta, bomba imha ekipleri tarafından fünye ile patlatıldı. Paniğe neden olan çantadan giysi çıktı.

Çankaya ilçesi Ziya Gökalp caddesinde akşam saatlerinde yol kenarındaki çantayı görenler polise durumu bildirdi. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, çantanın bulunduğu caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı. Çantanın çevresine güvenlik şeridi çekildi. Gelen bomba imha ekipleri, şüpheli çantayı fünye ile patlattı. Çantanın içerisinden giysi çıktı. Yapılan incelemelerin ardından ardından cadde yeniden ulaşıma açıldı. (DHA)

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