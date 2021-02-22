Ankara’da sokak kısıtlamasını ihlal eden 1397 kişiye para cezası

ANKARA, (DHA)- ANKARA Valiliği, 15-21 Şubat tarihleri arasında sokağa çıkma yasağını ihlal eden 1397 kişiye 1 milyon 466 bin 332 lira para cezası uygulandığını açıkladı.

Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Virüsle mücadele kapsamında 15 Şubat-21 Şubat tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 1397 kişiye adli/idari işlem yapılmış olup, toplam 1 milyon 466 bin 332 lira para cezası uygulanmıştır. Değerli Ankaralılar daha sağlıklı yarınlar için lütfen kurallara uyalım” denildi.

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